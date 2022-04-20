Türkiye Gazetesi

BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün incelemesine göre Ukraynalı tarım arazilerinin yüzde 30'u ekilemedi. Buralarda buğday, arpa, ayçiçeği, ve mısır ekiliyordu. Devam eden savaşın, Ukrayna ve Rusya'dan ithalat yapan 36 ülkede gıda sıkıntısına yol açabileceği belirtiliyor. FAO “Ukrayna'daki mahsulün yüzde 30'dan fazlası önümüzdeki sezonda hasat edilmeyecek. Kısıtlı altyapı ve savaş ortamı, çiftçinin mahsullerini işleme ve ihraç etme yeteneklerini sınırlayacak. Hâlihazırda iki yakasını bir araya getirmek için mücadele eden bu toplulukları desteklemek için hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Öte yandan Lübnan'da ve Afrika'da gıda kıtlığı etkisini de şimdiden görüyoruz. Ukrayna'daki yıkım, sınırlarının çok ötesine uzanıyor. Gıdaya eşit erişim sağlayan acil insani müdahaleler olmadan, dünya çapında gıda krizleri tırmanmaya devam edecek” uyarısında bulundu.

Öte yandan savaş, tahıl ve yağ tedarik zincirini de sert şekilde vurdu. Avrupa'nın birçok ülkesinde un ve ayçiçeği yağı tedarikinde sıkıntı yaşanıyor. Almanya'da da her iki ürünün yer aldığı raflar boş kaldı. Savaştan önce 1,50 avronun altında olan ayçiçeği yağının litresi talebin artması sonucu 5 avroya kadar çıktı.

Biden'dan Ukrayna diplomasisi: Dünya lideriyle görüştü ABD Başkanı Joe Biden, dünya lideriyle Ukrayna'daki son durumu görüştü. Biden söz konusu görüşmede, Ukrayna’ya güvenlik, ekonomik ve insani yardım konularını ele aldı.