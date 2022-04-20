Türkiye Gazetesi

Esnaf ve küçük işletmelerin en büyük problemlerinden biri düzenli çalışanın olmaması. Esnaf, giriş- çıkışlar fazla olduğu için daimi bir eleman bulundurmakta zorlanıyor. Hâl böyle olunca işler de aksıyor. Getir, yeni hizmeti Getirİş ile mahalle bazlı istihdam sağlayacak. "Yakındaki iş, Getirİş" sloganı ile yola çıkan Getirİş, konum bazlı servisi sayesinde iş ve çalışan arayanların birbirini daha kolay bulmasına imkân tanıyacak, yakınlarında iş bulmayı sağlayarak yolda geçirilen zamanı kısaltacak. Getirİş’i benzer servislerden ayıran en önemli özellik kullanıcıların canlı harita üzerinden iş ilanlarını, iş arayanların profillerini ve verdikleri hizmet detaylarını kolayca görebilecek olmaları. Getirİş’te, çalışan arayan işletmeler, garsondan kuryeye, ön muhasebe elemanından kasiyer ve muhasebeciye kadar istedikleri pozisyona ait çalışma bilgilerini girerek ücretsiz ilan verebiliyor. İş arayanlar da ister sundukları hizmeti ister meslekleriyle ilgili bilgileri verip, kullanıcıların kendilerine ulaşmalarını sağlayabiliyor. Özel ders öğretmeninden elektrikçiye, tezgahtârdan çağrı merkezi uzmanına ve ev temizliğine kadar farklı hizmet gruplarında da iş ve çalışan arayanlar Getirİş’te buluşuyor.

Getirİş’te çalışan ve iş arayanlar e-Posta veya telefon numaralarını paylaşmaksızın, uygulama üzerinden ücretsiz bir şekilde mesajlaşarak ve görüntülü görüşme ile iletişim kurabiliyor. Başvuru sürecinde taraflar onayladığı takdirde açılan konuşma penceresi ise güvenli bir görüşme sürecine imkân sağlıyor. Getirİş’ten Sorumlu Direktör İrem Namlısoy işveren ile iş arayanları güvenli bir ortamda bir araya getirdiklerini belirterek "Hemeniş’in çoğunluk hissesini satın alarak yeni bir hizmet alanına girmiş olduk. ‘Yakındaki iş, Getirİş’ sloganı ile yola çıktığımız hizmetimizde, iş arayanlar yakın çevrelerinden iş buldukları takdirde zaman kaybetmeden, tek vesaitle ya da yürüyerek işlerine gidebilecek. Çalışan arayanlar ise yakın çevrelerinden, belki de tanıdıkları insanlarla güvenle çalışabilecek. Böylece gerek iş ve çalışan arayanların bireysel refahına destek olacak gerekse toplumsal anlamda bir fayda sağlayacağız” dedi.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Getir ana ekranından Getirİş’i seçen kullanıcılar iş ya da çalışan arama durumuna göre seçimini yaparak harita üzerinden ve listede yakın çevrelerindeki iş ve çalışan ilanlarını görebiliyor. Kullanıcıların mevcut tecrübelerini ekleyebildiği bir profil sayfası da bulunan Getirİş’te “ilan ver” ve “profilimi yayınla” sekmelerinden ilan başlığı ve açıklaması, çalışma şekli, ilanın yayında kalma süresi gibi birkaç sekme doldurularak dakikalar içinde, ücretsiz ilan verilebiliyor.

Getir, İngilizlere ayran içiriyor Türkiye dâhil 9 ülkede faaliyet gösteren Getir, bulunduğu ülkeye dünyada ilk olan bir teslimat sistemini götürürken, Türk ürün ve markalarını da tanıtıyor. Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, İngiltere'de en çok istenen ürünün Türklerin millî içeceği ayran olduğunu, ardından çubuk kraker, çekirdek, simit, lokum ve dondurmanın geldiğini söyledi...