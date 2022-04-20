Türkiye Gazetesi

ABD'de, enflasyon 41 yılın en yüksek seviyesine çıkarken Fed Başkanı James Bullard dün yaptığı açıklamada, Fed'in enflasyonu kontrol altına alması gerektiğini kaydederek, piyasaları bozmak istemediklerini ancak hızlı hareket edilmesinin uygun olacağını söyledi..

Faiz artışı için temel durumun herhangi bir toplantıda 50 baz puandan fazlası olmadığını aktaran Bullard, "75 baz puanlık bir artışı göz ardı etmeyeceğim, ancak temel durum bu değil" değerlendirmesinde bulundu.

Fed'in resesyona girmeden enflasyonu kontrol edebileceğine işaret eden Bullard, Ukrayna'daki savaşın kötüleşmesi halinde ABD'nin para politikasının da etkileyebileceğini aktardı.

DOLAR ENDEKSİ 5 YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Piyasalar IMF ve Dünya Bankası’nın karamsar görünüm raporları ve Bullard’ın açıklamalarının ardından Mayıs ve Haziran toplantılarında en az 50 baz puanlık artış öngörüyor. Dolar endeksi ise dün gün içinde 5 yılın en yüksek seviyesi olan 101 düzeyini aştı.

Bu gelişmelerle dün güne 14,64 seviyelerinden başlayan dolar/TL kuru günü 14,65’den kapattı. Kur bu sabah itibarıyla 14,66 lira seviyelerinden işlem görüyor.. Euro/TL ise 15,86 liradan değerleniyor.

TEMMUZDA ZİRVEYE ÇIKABİLİR

Öte yandan Dolar kur endeksin 101’i aşmasına rağmen 14,70 liranın üzerinde kalıcı olmadığını söyleyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş şu değerlendirmelerde bulundu:

“Mayıs ayı ile birlikte tekrar yukarı yönlü hamlelerini devam ettiren bir trend olabilir. Özellikle Temmuz ayında geçen yılın zirvesinin daha üst rakamlarında bir seviye beklediğimi söyleyebilirim. Dolar endeksi yükseliyor. Dolar uluslararası piyasalarda değer artışı sürecinde. Dolar yurt içinde ise değer kaybediyor. Bu ne demek? Dünyada dolar değer kaybedecek. Endeks yeniden 95-96 seviyesine kadar gerileyebilir. Bu da bize dünyada doların değer kaybedeceğini ama bizde de doların değer kazanacağını söylüyor. Önümüzdeki 3 ayda Mayıs, Haziran ve Temmuz için işaret ediyor. Çünkü her şey tersine gidiyor. Ama bu baskılanma süreci de bittikten sonra patlayan bir döviz kurununun karşımızda olacağını tahmin ediyorum. Başta dolar/TL kurunun patlak vermesiyle altın, gümüş gibi emtiaların gram bazında fiyatlamalarında yeni zirvelerin gelmesine neden olacak. O yüzden Nisan ayının final ayı olduğunu söylüyorum." diye konuştu.

KKM HESAPLARI 730 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Dolar/TL kurunun 20 Aralıkta 18 TL'yi aşarak rekor kırdıktan sonra Kur korumalı mevduat sistemine geçilmesiyle 10 lira seviyelerine kadar gerilediğne dikkat çeken İslam Memiş, "O tarihten bu yana KKM'ye katılım 730 milyar TL'yi aşarken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni enstürmanların da devreye alınabileceğinin sinyalini verdi. Ancak tüm müdahalelere rağmen dolar/TL kuru yavaş yavaş yükselmeye devam ediyor." diye konuştu.

Ekonomist Tunç Şatıroğlu yatırımcıları uyardı: Elinizi çabuk tutun, dolar ve altın bu seviyelere kadar yükselecek! Altın ve Para Piyasası Uzmanı Tunç Şatıroğlu, altın ve dolarla ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu. Doların zirve yapacağını belirten Şatıroğlu, yatırımcıları uyararak sabırlı olmaları gerektiğini vurguladı. Altın fiyatlarının da daha da yükseleceğini belirten Şatıroğlu, Amerikan 10 yıllıklara dikkat çekti. Öte yandan Tunç Şatıroğlu, Ons altının 2267 dolar seviyelerine kadar çıkacağına ve Gram altında da tarihi bir yükseliş olacağını söyledi.

Ekonomist Tuna Şatıroğlu'ndan kritik dolar ve altın değerlendirmesi: Önümüzdeki haftaya dikkat! Fiyatlar yükselecek Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte artan petrol fiyatları tüm dünyayı etkilemiş durumda. Özellikle artan enflasyon oranları karşısında harekete geçen ABD Merkez Bankası, faiz artırım sinyallerini gittikçe güçlendirdi. Piyasalardaki bu baskı sürerken dolar/TL kuru ve altın fiyatları dar bir bantta sıkışmış durumda. Gram altın 920-930 TL bant aralığında hareket ederken dolar/TL kuru ise 14,65- 14,70 seviyelerinde işlem görüyor. Ekonomist Tuna Şatıroğlu ise “Dolar yükselecek mi düşecek mi? Dolar hangi seviyeden alınır?” sorularını cevaplayarak yatırımcılara tavsiyeler verdi.

Bakan Nebati: Dolar kontrol altında, sırada enflasyon var Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Samsun'da önemli açıklamalarda bulundu. Döviz kurlarının kontrol altına alındığını, enflasyonun da üstesinden gelineceğini belirten Bakan Nebati, "Türk Lirasına güvenin, 2023'e farklı bir havayla gireceğiz." dedi.