Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin’in kapanma kararı ile yükseliş trendine geçen Brent petrol, ABD’nin petrol açıklamalarıyla birlikte 100 doların altına kadar gerilemişti. Ancak Uluslararası Para Fonu (IMF) ekonomik tahminlerini düşürmesi ve artan enflasyona yönelik açıklamalar yapmasıyla petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik başladı. Güne yüzde 0.9 yükselişle başlayan Brent petrol 108 dolara kadar çıktı. Fiyatların yükselmesiyle birlikte “Benzin ve motorine zam gelir mi? Brent petrol ne kadar?” soruları sorulmaya başlandı. Peki benzin ve motorin fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Akaryakıta zam ya da indirim gelecek mi? Benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İşte 20 Nisan güncel benzin ve motorin fiyatları…

BRENT PETROL NE KADAR?

Geçtiğimiz haftalarda 100 doların altına kadar gerileyen Brent petrol, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ekonomik büyüme ile ilgili raporu ve artan enflasyona karşı açıklamalarıyla tekrardan yükselişe geçti. Güne yüzde 0,9’luk bir yükselişle başlayan Brent petrolde yükseliş ve düşüşler yaşanmaya devam ediyor. Peki Brent petrol ne kadar? Brent petrol 108,23 dolardan işlem görüyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELECEK Mİ?

Rusya Ukrayna savaşı ve dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin’in kapanma kararıyla brent petrolde yükselişler başlamıştı. Öte yandan IMF’nin ekonomik büyüme ve enflasyon raporuyla birlikte iyice daralan brent petrol bugünde artış göstermeye devam ediyor. Petroldeki artış ise akaryakıtta zam beklentisi oluşturdu. Peki akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi?

Konu ile alakalı EPGİS ve sektörden henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. CMC Markets UK baş piyasa analisti Michael Hewson, dün yaşanan petrol fiyatlarındaki keskin düşüşün, Donbass bölgesine yeni bir Rus saldırısının başlamasının AB üzerindeki baskıyı artırabileceğine dair endişeleri dengelediğini söyledi.

20 NİSAN AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Brent petroldeki yükselişle birlikte araç sahipleri tarafından güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki 20 Nisan 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

İstanbul (Avrupa): 19,00 TL,

İstanbul (Anadolu): 19,01 TL,

Ankara: 19,10 TL,

İzmir: 19,12 TL,

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI

İstanbul (Avrupa): 22,02 TL

İstanbul (Anadolu): 22,04 TL

Ankara: 22,12 TL

İzmir: 22,13 TL

Çin kapıyı kapattı petrol fiyatları yükselişe geçti! Benzin ve motorine zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında indirim var mı? 19 Nisan güncel akaryakıt fiyatları Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte petroldeki fiyat dalgalanması sürerken, Rusya Devlet Başkanı Putin’in açıklamalarıyla Brent petrol tekrar yükselişe geçti. 113 dolara kadar çıkan Brent petrol şuan 111 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Petroldeki bu fiyat artışı ise benzin ve motorine zam demek oluyor. Araç sahipleri ise benzin ve motorine indirim ya da zam gelip gelmediğini merak etmeye başladı. Peki benzin ve motorine bugün zam ya da indirim geldi mi? İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı düştü mü, zam gelecek mi? Benzin, mazot ve motorin litre fiyatı kaç TL? İşte 19 Nisan 2022 güncel akaryakıt fiyatları ve son dakika haberleri…

Benzin düştü mü? Motorin kaç lira oldu? Brent petrolde yeni zirve! 18 Nisan benzin ve motorin güncel fiyatları Rusya-Ukrayna savaşı gerilimi küresel piyasalarda dalgalanmalara neden olurken brent petrol fiyatı yükselişini sürdürüyor. Varil fiyatı 112 dolar seviyesinden işlem gören brent petrol 107 dolar seviyesinde alıcı buluyor. Brent petroldeki yukarı yönlü hareket sonrası vatandaşlar ‘Akaryakıt fiyatlarında indirim veya zam var mı?’, ‘Benzine zam gelecek mi?’ sorularının cevabını araştırıyor. İşte 18 Nisan güncel benzin ve motorin fiyatları…

Araç sahipleri dikkat! Motorin fiyatlarına büyük zam: Benzin, mazot ve motorin fiyatlarında son durum ne? 17 Nisan güncel akaryakıt fiyatları Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle benzin ve motorine gelen zam veya indirimler vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İki gün önce motorine gelen zamla birlikte “Motorin ne kadar oldu? Benzine zam geldi mi? LPG ve mazota zam var mı? 1 litre Benzin kaç TL?” soruları araştırılmaya başlandı. İşte 17 Nisan güncel benzin, mazot ve akaryakıt fiyatları…