Türkiye Gazetesi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,69 puan artarken, toplam işlem hacmi 44,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,67 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,29 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,47 ile metal, ana sanayi oldu.

GÖRDÜĞÜ EN YÜKSEK SEVİYE OLDU

BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.536,49 puana, kapanış rekorunu da 2.525,93 puana taşıdı. Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin giderek daha da "şahinleşen" yönlendirmeleri, Rusya-Ukrayna savaşında yeniden şiddetlenen çatışmalar ve Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs salgınıyla karışık bir seyir izlendiğini dile getirerek, bu akşam Fed'in yayımlayacağı Bej Kitap Raporunun takip edileceğini ifade etti.

Borsa rekorda, altın tırmanışta Piyasalar yeni haftaya hareketli başladı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, dün 2.500 puanın da üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü. Küresel piyasalarda altın da ABD'de artan resesyon endişeleri, yüksek küresel enflasyon, Rus gazına ve petrolüne uygulanabilecek yeni bir yaptırım ihtimali sebebiyle yükselişini sürdürdü. Son beş haftanın zirvesine gelen ons, 2.000 dolara yaklaştı. Gram altın da bu etkiyle 940 TL sınırına dayandı.

Borsa günü rekor seviyede tamamladı Borsa, günü yüzde 0,64’lük yükselişle rekor seviyede tamamladı.