Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, iftarını bakanlık yemekhanesinde açtı. Bakanlık personeli ile birlikte yemek yiyen Dönmez, burada yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.

"ENERKİ KRİZİ DÜNYAYI KASIP KAVURUYOR"

Dünyayı kasıp kavuran küresel krizin enerji kaynaklı olduğunu söyleyen Dönmez “Rusya-Ukrayna savaşı da enerjide büyük problemler ortaya çıkardı. Bu durum enerjide dışa bağımlılık ve enerji arz güvenliği konularını en büyük problem haline getirdi” dedi.

"DOĞALGAZ DEPOLAYACAĞIZ"

Enerji Bakanı Dönmez, doğalgaz ve petrol arama filosuna bir gemi daha eklendiğini hatırlattı. Sondaj gemisi sayısının dörde çıkardıklarını aktaran dönmez “Doğalgazda muhtemel krizlerde sıkıntıları azaltmak için Ertuğrul FSRU doğalgaz depolama gemimizi devreye almıştık. Ayrıca Silivri’de ve Tuz Gölü’nün altında doğalgaz yer altı depolama çalışmalarını oluşturduk” diye konuştu.

"BOR KARBÜR TESİSİMİZ DEVREYE GİRECEK"

2022’nin bor cevherinin daha fazla uç ürüne dönüştüğü bir yıl olacağına dikkati çeken Dönmez “2022, bor’un yılı olacak. Bor karbür tesisimiz devreye girecek inşallah. Ayrıca Ferro Bor tesisimizin ve tam kapasite üretim yapacak yeni yerli lityum tesislerimizin temelini atacağız. Nadir toprak elementleri üretecek pilot tesisimizin kurulumuna da yine bu sene başlayacağız. Bütün çalışanlar olarak kendimizi alkışlamak istiyorum. Çünkü bu başarılarda hepimizin payı var” ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.

'Bor'da 1,1 milyar dolarlık rekor yolda Dünyanın en fazla bor rezervine sahip ülkesi konumundaki Türkiye, bu alana yaptığı yatırımlarla, son yıllarda satışlarını artırdı.

İsrail boru hattı için 'kuzey'i seçti: Gaz, KKTC'yi tanıtacak İsrail ile Türkiye arasındaki doğalgaz boru hattı projesine KKTC’nin dâhil edilmesi gündemde. İsrailli uzmanlar bu gazın Avrupa’ya nakil işleminde KKTC alternatifinin en ekonomik hat olduğu görüşünde.

Enerjinin başkenti Zonguldak: Üç sondaj gemisiyle 3 operasyon Zonguldak, 1,5 milyar ton taşkömürü rezervinin yanı sıra Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküp doğalgaz rezerviyle emeğin ve enerjinin başkenti unvanını sürdürecek.