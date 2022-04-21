Türkiye Gazetesi

Toyota Motor, tedarik istikrarsızlıkları nedeniyle gelecek ay küresel üretimini 700 bine düşürmeyi planlıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş ile Kovid-19'un Çin'de süren etkisi kaynaklı tedarik zinciri istikrarsızlıkları otomobil üreticilerini etkiliyor.

700 BİNE DÜŞÜRECEK

İmalata yönelik başlıca tedarikçilerini bilgilendiren Toyota, mayıs üretimini küresel bazda yaklaşık 700 bine düşürmeyi planladığını duyurdu.

Bu kapsamda gelecek ay deniz aşırı üretim yaklaşık 500 bine, Japonya içi üretim ise 200 bine indirilecek.

800 BİN ARAÇ HEDEFİ VARDI

Japon üretici geçen ay, nisan-haziran çeyreğinde aylık ortalama 800 bin araç üretmeyi planladığını duyurmuştu.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÜRETİMDE AKSAMALAR OLMUŞTU

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Takaoka, Yoşiwara, İnabe, Fujimatsu ve Nagakusa tesislerinde toplamda 7 üretim bandı Ocak 2022'de geçici olarak durduracak.

Parça ve çip tedarik sıkıntısı kaynaklı uygulama, Harrier ve RAV4 model araçlar dahil toplamda 20 bin araç imalatını geciktirecek.

Toyota, elektrikli SUV modeli bZ4X'i tanıttı Toyota, bZ4X isimli elektrikli SUV modelini tanıttı ve yeni aracın önümüzdeki ay satışa çıkması bekleniyor. Japonya merkezli üretici, geçtiğimiz yıl ilk elektrikli otomobilini duyurmuştu.

Siber saldırı sonrası Toyota üretimi durdurdu Japon otomobil devi Toyota, tedarik şirketlerinden birine yapılan siber saldırı nedeniyle üretimini kısa süreliğine durdurdu. Şirketin üretime ne zaman devam edeceği ise belirsizliğini koruyor.

Toyota'dan, Japonya'da üretimi durdurma kararı Toyota Motor, yeni tip koronavirüsün otomobil parçaları sağlayan sektöre olumsuz etkisi sonucu Japonya'daki 11 tesisindeki üretimi durduracak.