Türkiye Gazetesi

Son aylarda sert yükselişlerle dalgalanmalar yaşayan altın fiyatları düşüşe geçti. Haftanın ilk gününe 1998 dolardan başlayan ons altın 1951 dolara kadar geriledi. Fiyatların düşüşe geçmesiyle altın almak isteyenler güncel rakamları merak etmeye başladı. Peki gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın fiyatları düştü mü? İşte 21 Nisan güncel altın fiyatları…

ONS ALTIN ZİRVEDEN DÖNDÜ

Tüm dünyada hızlanan enflasyon ve Ukrayna'yı işgal eden Moskova'nın 'operasyonlara devam edeceğiz' mesajı vermesiyle geçtiğimiz hafta ons altını son bir ayın zirvesine yakın seviyelere taşıdı. Ons altında en düşük 1971 dolar, en yüksek ise 1980 dolar seviyeleri görüldü. Ons altın şu dakikalarda geri çekilerek 1951 dolara kadar çekildi.

Çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram Altın bugün 920,17 liradan alınıyor ve 920,25 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 1.498,00 liradan alınıyor, 1.512,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın bugün 2.994,00 liradan alınıyor, 3.026,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını 5.979,00 liradan alınıyor, 6.028,00 liradan satılıyor.

Bakan Bozdağ ‘Altını çizerek söylüyorum’ dedi ve açıkladı:Cezaevlerinde işkence, kötü muamele yok Bursa'daki terör saldırısında yaralanan 7 infaz koruma memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığını açıklayan Adalet Bakanı Bozdağ, cezaevlerinde kötü muamele ve işkence uygulandığına dair iddialara açıklık getirerek, böyle bir şeyin olmadığını söyledi.

Kuyumcuya sahte altın satmak isterken yakalandı Antalya’da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan şüpheli, kuyumcunun ihbarı ile suçüstü yakalandı.

Altın fiyatlarına IMF etkisi! Fiyatlarda düşüş başladı: Altın fiyatları ne kadar oldu? Yeni haftaya sert yükselişle giren ons altın 5 haftanın zirvesini görmüştü. Altındaki yükselişlerin ardından bugün ibre tersine döndü. Altın güne düşüşle başladı. Büyük akyıp yaşayan ons altın 1944 dolara kadar çekildi. Peki altındaki düşüşün sebebi ne? Gram altın düştü mü? Çeyrek altın ne kadar? İşte detaylar…