Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürerken, yatırımcılar fiyatların daha ne kadar düşeceğini merak etmeye başladı. Alım için fırsat kollayan yatırımcıların en çok sorduğu soru ise “Altın için en uygun alım fırsatı ne zaman?”. Altın ve Para Piyasaları Uzamanı İslam Memiş, “Altın fiyatları ne olacak? Fiyatlar düşecek mi, yükselecek mi?” sorularını cevapladı. Altın fiyatlarının tekrardan yükselişe geçeceğini belirten Memiş, ons altının tekrardan 2000 doları test edebileceğini belirtti.

“ALTINDAKİ SON DÜŞÜŞLER”

Altındaki düşüşün son düşüşler olduğunu belirten ve “Altın yerine Euro veya Sterlin alırım” diyen İslam Memiş, "Aylar öncesinde söylemiştim, nisan ayındaki düşüşler son düşüşlerdir. Mayıs ve Haziran ayında hızlı ataklar görebiliriz. Nisan ayındaki bu stabil durum Mayıs ve Haziran ayı öncesi yatırımcısına alım fırsatı sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

“2020’DE UYARMIŞTIM TEKRARDAN UYARIYORUM”

Nisan ayından sonra enflasyonun ön plana çıkacağını ve haziran ile eylül ayları arasında tüm dünyayı etkileyecek olan kıtlık ekonomisinin baş göstereceğini söyleyen İslam Memiş, "2020'de uyarmıştım tekrar paylaştım. Mayıs'ta da başlayabilir ama çok konuşulmaz." dedi.

“NİSAN AYI FİNAL AYI OLACAK”

Dolar kuru hakkında da önemli değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, Youtube kanalından yayınladığı videosunda dolar kurunun 101’i aşmasına rağmen 14,70 liranın üzerinde kalıcı olmadığını söyledi. İşte Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’in dolar değerlendirmesi:

“Mayıs ayı ile birlikte tekrar yukarı yönlü hamlelerini devam ettiren bir trend olabilir. Özellikle temmuz ayında geçen yılın zirvesinin daha üst rakamlarında bir seviye beklediğimi söyleyebilirim.

Dolar endeksi yükseliyor. Dolar uluslararası piyasalarda değer artışı sürecinde. Dolar yurt içinde ise değer kaybediyor. Bu ne demek? Dünyada dolar değer kaybedecek. Endeks yeniden 95-96 seviyesine kadar gerileyebilir. Bu da bize dünyada doların değer kaybedeceğini ama bizde de doların değer kazanacağını işaret ediyor.

Önümüzdeki 3 ayda mayıs, haziran ve temmuz için işaret ediyor. Çünkü her şey tersine gidiyor. Ama bu baskılanma süreci bittikten sonra manevra ile agresif bir şekilde patlayan döviz kuru karşımızda olacağını tahmin ediyorum. Başta dolar/TL kurunun patlak vermesiyle altın, gümüş gibi emtiaların gram bazında fiyatlamalarında yeni zirvelerin gelmesine neden olacak. O yüzden nisan ayının final ayı olduğunu söylüyorum."

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