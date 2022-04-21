Türkiye Gazetesi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, bu yılın ocak-mart döneminde 4 ülkeye 203 ton deniz salyangozu ihraç edildi.

Söz konusu dönemde ihracattan 1 milyon 30 bin 869 dolar gelir elde edildi.

UZAK DOĞU ÜLKELERİNDEN TALEP YAĞIYOR

Güney Kore, Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan ve Japonya, Türkiye'den deniz salyangozu satın alan ülkeler oldu.

Güney Kore'ye 458 bin 818, Çin Halk Cumhuriyeti'ne 302 bin 70, Tayvan'a 201 bin, Japonya'ya da 68 bin 982 dolarlık ihracat yapıldı.

Türkiye'den ocak-mart dönemindeki deniz salyangozu ihracatının değer olarak yaklaşık yüzde 51'i Karadeniz Bölgesinden yapıldı.

ETİ AYRI KABUĞU AYRI PARA EDİYOR!

Karadeniz'den ilk çeyrekte Güney Kore ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne 528 bin 768 dolarlık deniz salyangozu ihraç edildi.

Sadece Samsun'da 644 tonluk deniz salyangozu etinden 4 milyon 193 bin 22 dolar, 23 ton deniz salyangozu kabuğundan ise 241 bin 879 dolar ülke ekonomisine kazandırdı.

"HER YIL ÖNEMLİ MİKTARDA DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLIYOR"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'de tüketim imkanı olmayan deniz salyangozunun işlenerek değere dönüştürülmesi ve Uzak Doğu ülkelerindeki tüketici kitlesine sunulmasının ihracatçıların başarısı olduğunu söyledi.

STATÜSÜ DEĞİŞİRSE YIL BOYU AVLANABİLECEK

Söz konusu ürün ihracatından ülkeye her yıl önemli miktarda döviz girdisi sağladığına dikkati çeken Gürdoğan, "Deniz salyangozunun da balık avcılığı ile aynı statüye tabi tutulması ve avlanma sezonu uygulanması bu ürünün ihracatta istenilen düzeyde değerlendirilmesinde sorunlara yol açmaktadır. İhracatçılarımız tarafından değere dönüştürülen deniz salyangozunun avcılığının 12 ay boyunca yapılabilir bir sisteme bağlanmasının, ihracatına çok önemli katkı sağlayacağını düşünmekteyiz." diye konuştu.

Deniz salyangozunun zehrinden bağımlılık yapmayan ağrı kesici yapılacak İskoç bilim insanları bir deniz salyangozu türünün zehrinin sırrını çözdü. Zehir, bağımlılık yapmayan, şimdikilerden çok daha etkili bir ağrı kesici yapılmasında kullanılacak.

Akçakoca’da deniz salyangozu sevkiyatı sürüyor Akçakoca'da deniz salyangozu avcılığı sevkiyatı sürüyor. Denizin dibinden sepetle ve dalmayla avlanan balıkçılar gün boyunca toplanan deniz salyangozu yurt dışına ihraç ediliyor.