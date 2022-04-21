Türkiye Gazetesi

Covid-19 salgınında ara verilen düğünler, pandeminin hafiflemesi ile normale döndü ve eskisi gibi yapılmaya başlandı. Birçok alanında kısıtlamaların kaldırılması ile düğünlere katılan kişi sayısı da eski haline döndü ancak düğüne katılan vatandaşları en çok düşündüren ise gelin ve damada takılan altın oldu. Altın fiyatlarının rekor kırmasının ardından vatandaşlar, daha çok gram ya da yarım gram altına yöneldi. Hal böyle olunca sahte altın olayları yaşanmaya başladı.

Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Halil Kayaer, sahte altınların daha çok eş ve dost arasında yapılan satışlardan geldiğini belirterek vatandaşları bu konuda uyardı.

ALTINA TALEP DÜŞTÜ

Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Halil Kayaer, “Altın fiyatları çok yükseldi. Çeyrek altın şu sıralar bin 550 TL civarında işlem görüyor. Bundan dolayı da insanlar artık düğünlerde takı olarak çeyrek altın yerine gram altın veya yarım gram altına yöneldiler. Daha çok talep de de gram altın yönünde oluyor. Fiyatlardan ötürü altını yatırım amaçlı alan vatandaşlarımız da azaldı. Ancak düğün zamanı geldiği zaman ihtiyaç duyulduğunda alım oluyor” dedi.

'BİRİKİM İÇİN ALTIN ALAN AZALDI'

Yastık altında bulunan altınlar hakkında da bilgi veren Kayaer, “Yastık altından gelen altınlar yönünde şu ana kadar bir hareketlilik olmadı. Yastık altında yüklü miktarda altın olduğunu da tahmin etmiyoruz. Olanlar da bankaya yönelerek oraya koydular. Birikim için altın alanlar da azaldı. Bunlar eskidendi, şimdi artık bu gibi durumlar yok. Nadiren denk geliyor. Yatırım için altın talep görmüyor” açıklamasına yer verdi.

'SAHTE ALTIN DAHA ÇOK EŞ, DOST ARASINDAN ÇIKIYOR'

Sahte altın satıcıları hakkında da uyarılarda bulunan Kayaer, “Biz aylık bazda 15 günde bir kuyumcuları denetliyoruz. Şuana kadar Antalya’da sahte çeyrek olayına rastlanmadı. Bu da genelde kuyumcu bazda değil eş dost arasında insanları kandıran kişiler geliyor. Bunlar genelde hep oralardan çıkıyor. Dolandırıcılar da dönem dönem geliyorlar. Biz de onları hemen yakalattırıyoruz. Biz uzun yıllar bu işi yaptığımız için altının sahte olup olmadığını hemen anlıyoruz” diye konuştu.

ALTIN İHBAR HATTI ANINDA BULUYOR

Kuyumcular arasında kullanılan whatsap ihbar hakkında da bilgi veren Kayaer, “Bize gelen çalıntı altın ihbarları oluyor. Biz oradan bileziğin özelliklerini, gramlarını, meslektaşlarımız ile paylaşıyoruz. Oldu ki bir hırsız bunu bir kuyumcuya satmaya giderse meslektaşımız hemen anlıyor ve polise bilgi veriyor” dedi.

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