Türkiye Gazetesi

Trabzon’da vatandaşlar, Ramazan öncesi gibi olmasa da balığa rağbet gösteriyor. Tezgahlarda genelde kültür balıkları yer alırken az miktarda olsa kıyı balıkçılarının getirdiği balıklar yer alıyor.

YETİŞTİRME BALIKLAR AĞIRLIKTA

Ramazanda balığa talebin fena olmadığını belirten balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın, “Ramazanda balığa talep fena değil. Tezgahımızda genelde çupra, alabalık, levrek, somon istavrit, mezgit, barbun bulunuyor. Sezon sona erdiği için yetiştirme balıklar daha ağırlıkta. Mezgit 50,60 TL, alabalık 50 TL, istavrit 50-60 TL, çupra 90 TL, levrek 100 TL, somon 50-60 TL, sarıkanat 70 TL’de satıyoruz” dedi.

KIYI BALIKÇILARININ GETİRDİKLERİ BARBUN DA SATILIYOR

Tezgâhlarda genelde kültür balıklarının yer aldığını belirten balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış da “Sezon bitti genelde yetiştirme balıkları satıyoruz. Kıyı balıkçıların getirdiği mezgit, barbun satıyoruz” diye konuştu.

Nehirde oltayla 60 kiloluk balık yakaladı ABD’nin Mississippi eyaletinde Eugene Cronley isimli adam, Mississippi Nehri’nde Natchez yakınlarında oltayla 59,4 kiloluk mavi kedi balığı yakaladı.

Sezonun son balıkları tezgahlarda Denizlerde av yasağının başlamasıyla sezonun son balıkları Rize'de tezgahlardaki yerlerini aldı.

Av sezonunun bitmesine 2 gün kala balıkçılar teselliyi istavritte buldu Zonguldak’ta av sezonun bitmesine 2 gün kala balıkçılar teselliyi İstavrite buldu. 1 Eylül’de başlayan av sezonu 15 Nisan’da sona erecek.