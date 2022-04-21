Türkiye Gazetesi

Altındaki düşüşler bugünde devam ediyor. Düşüşle birlikte yatırımcıları bunun bir alım fırsatı olup olmadığını merak etmeye başladı. Dolar ve Altın Uzmanı Tunç Şatıroğlu, Youtube kanalından yayınladığı videoda altın ve dolarla ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu. Yaşanan düşüşlerin geçici olduğunu söyleyen Şatıroğlu, yükseliş trendinin az kaldığını söyledi. Elinde altın ve dolar olanları uyaran Şatıroğlu, tarih vererek kritik eşiği açıkladı.

“DÜŞÜŞ BEKLİYORUM, FED AGRASİF BİR FAİZ ARTIRMAZ”

Amerikan 10 yıllıkların altın üzerindeki etkisine değinen Tunç Şatıroğlu, Fed’in faiz artırım sinyallerine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Uzun zamandır Amerika 10 yıllıklarında düşüş beklediğimi söylüyordum. Ancak faizler giderek artıyor. Çünkü FED başkanları sürekli "faizleri artıracağız" diye konuşuyorlar. Ve faizler giderek artıyor. Ancak faizlerde düşüş beklememin böyle bir nedeni var; belli bir seviyeye geldikten sonra artık o birçok yatırımcı için cazip bir seviye geliyor bazı arkadaşlara cazip kelimesi acayip kaçıyor. Bunun nesi cazip diyeceksiniz? Birçok fon için cazip. Ben düşüş bekliyorum. Fed agresif bir faiz artırmaz."

“EKONOMİLER BÜYÜK ZARAR GÖRÜYOR!”

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte alınan yaptırım kararların ekonomilere zarar verdiklerini belirten Tunç Şatıroğlu, "Yaptırımlardan dolayı ekonomiler zarar görüyor. Şu an alış geldiğini görüyoruz. Ama bu henüz yeterli değil sadece ekstrem bir durumun düzelmesidir. Bir sürü uyumsuzluklar var. Bizim için önemli olan 2,66 dediğimiz seviyeye kadar gelmesi. Düşüşün piyasalarda devam edip etmemesi. 2,60 gelirse güvenirim. Bir düşüş trendine girmiş diyebiliriz. Bugünkü hareket cesaret verici oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

“YÜKSELİŞLER KALICI OLACAK”

Altındaki düşüşlerin bir iki gün daha devam edeceğini belirten Şatıroğlu, "Değerli metallerde düşüş vardı. Artık o satışlar durdu. Kalıcı yükseliş olabilir. Piyasa daha şahin olmaması borsalar için pozitif bir gelişme bu olumsuzluk değil. Bu reality başlangıcı" dedi.

“DEĞERLİ METALLER ALTIN ÖNCELİĞİNDE YUKARI ÇIKACAK”

Amerikan 10 yıllıklardaki düşüşlerin durduğunu ve bu durmanın altında yükselişlere neden olacağını belirten Şatıroğlu, "Amerikan 10 yıllıklarında düşüş görmemiz gerekiyordu. Altında Amerikan 10 yıllıklarda bir düşüş görmedikten sonra bu yükselişler kalıcı olmuyor. İşte oradan bir yükseliş geldi. Şimdi tekrardan 1938 kadar gelmiş. Amerikan 10 yıllıklarda düşüş gelmeye başlayınca altın toparlamaya başlıyor. Altın yavaş yavaş yönünü yukarı çevirmeye başladı. Amerikan 10 yıllıklardaki geri çekilme şu an düşüşü durdurdu. Ve altın tekrar yükselişe geçecek. Değerli metallerin altın önderliğinde çıkmasını bekliyorum." değerlenmesinde bulundu.

İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı: Nisan ayı final ayı, bunlar altındaki son düşüşler! Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken, yatırımcılar nerde alım ya da satış yapacaklarını merak etmeye başladı. Ani düşüşler ve yükselişler yaşayan gram altın ve çeyrek altın hareketli saatler geçiriyor. Peki altın almak için doğru zaman ne zaman? Altın fiyatları daha da düşecek mi? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, “Elimde TL olsa altın da almam dolar da” diyerek altın fiyatlarının tekrardan yükselişe geçeceğini söyledi. Aynı zamanda Memiş, altın için alım fırsat seviyelerini de açıkladı.

Altın fiyatlarında sert düşüş! Yatırımcılara alım fırsatı doğdu: Gram ve çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatlarında düşüş sürüyor. Son dönemde hem ons hem de gram altın yukarı yönlü çıkışlar yakalamıştı. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı, dünya genelinde artan enflasyon, savaştan dolayı yaşanan petrol krizi ve artan Fed baskısı altın fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu. Yeni haftanın ilk gününe 1998 dolardan başlayan ons altın ise şuan 1951 dolar seviyesinden işlem görüyor. Altındaki düşüş ise yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki gram altın ne kadar? Altın fiyatları düştü mü? Cumhuriyet ve çeyrek altın kaç TL? İşte 21 Nisan 2022 altın kuru fiyatları…