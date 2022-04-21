Türkiye Gazetesi

TCMB tarafından, Mart 2022 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı. Buna göre, resmi rezerv varlıkları martta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,1 azalarak 105,9 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 7,9 azalışla 56,1 milyar dolara düşerken, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 0,7 artışla 42 milyar dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 15 Nisan haftasında 1 milyar 65 milyon dolar artarak 42 milyar 195 milyon dolardan 43 milyar 260 milyon dolara yükseldi.

MART AYINDA AZALMIŞTI

Merkez Bankası toplam rezervleri geçtiğimiz Mart ayının 18'inde biten haftada 156 milyon dolar azalmıştı. Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Mart ile biten haftada 156 milyon dolar azalarak, 108 milyar 708 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 164 milyon dolarlık artışla 65 milyar 336 milyon dolardan 66 milyar 500 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 18 Mart haftasında 1 milyar 320 milyon dolar azalarak 43 milyar 528 milyon dolardan 42 milyar 208 milyon dolara inmişti.

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık düzenlemesi Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası cinsi zorunlu karşılıklara uyguladığı faiz oranını sıfıra çekti, gerçek kişilerde dövizden dönüşüme uyguladığı ilave faiz ödemesini de sonlandırdı.

Merkez Bankası'ndan döviz kazancı ile ilgili yeni karar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Görünmeyen İşlemler Genelgesi'nde yaptığı güncellemeye göre, turizmciler döviz kazancını satması durumunda, yüzde 40'ı TCMB tarafından alınacak.

Merkez Bankası’nın faiz kararına altın ve dolar nasıl bir tepki verdi? İşte piyasalardaki sıcak gelişmeler… Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayı faiz kararını açıkladı. Değişikliğe gitmeyen Merkez Bankası, faizi yüzde 14’te sabit tuttu. Piyasaların merakla beklediği kritik karar sonrası altın ve dolar fiyatları merak konusu oldu. Peki TCMB’nin faiz kararı sonrası dolar kuru kaç TL? Altın fiyatlarında son durum ne? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte dolar ve altın fiyatlarındaki anlık ve güncel rakamlar…