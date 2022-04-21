Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını, döviz kurundaki oynaklık, artan enflasyon oranı ve küresel kriz pek çok sektörde olduğu gibi inşaat sektöründe de etkisini hissettirdi. Konut sayısı azalırken, yeni inşaatların artan talebe cevap verememesi ev fiyatlarındaki uçurumu artırdı. Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan m2 cari fiyatı %134,3 artarak 8.656 TL oldu.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) piyasadaki ilanlara bakılarak hazırladığı raporda artan fiyat oranları gözler önüne serildi. Satılık konut ilan m2 cari fiyatları aynı dönemde İstanbul’da %159,3, Ankara’da %116,6 ve İzmir’de %119,3 arttı.

Artışlarla birlikte 3 büyük şehirde ortalama satılık konut m2 fiyatları tavan yaptı.

İstanbul’da 12.805 TL, Ankara’da 5.545 TL, İzmir’de ise 9.722 TL seviyesine ulaştı.

İlan satış fiyatları mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre bütün büyükşehirlerde arttı.

Satılık konut m2 fiyatlarında en hızlı artışın görüldüğü iller; Mersin %172,7, İstanbul %159,3, Aydın ve Antalya %142,9 Diyarbakır %140 olarak izlendi.

En düşük artışların görüldüğü iller ise şu şekilde: Ordu %99,3, Malatya %99, Eskişehir %95,2, Erzurum %94,3 Van %87,7 olarak gözlendi.

Özellikle en çok primlenen ilk 10 şehir, dolar ve altından daha fazla kazandırarak konut alanları sevindirdi.

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