Türkiye Gazetesi

Boao Asya Forumu'na katılan uzmanlardan Zhang Yuyan, 2022'de Çin'in ekonomik büyümesinin yüzde 4,8'e ulaşacağını söyledi. Çin Sosyal Bilimler Akademisi bünyesindeki Dünya Ekonomisi ve Siyaseti Enstitüsü Başkanı Zhang Yuyan, bu verileri özel bir araştırma ekibi ile ortaya çıkardı.

“PANDEMİNİN AĞIR KAYIPLARINA RAĞMEN BÜYÜME GERÇEKLEŞTİ”

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Boao Asya Forumu tarafından yayınlanan "Asya'nın Ekonomik Görünümü ve Entegrasyon Süreci" başlıklı rapora göre, Asya'daki ekonomik entegrasyonun hızı, Kovid-19'un oluşturduğu ağır kayıplara rağmen devam etti. Raporda pandemi, borç sorunları ve birincil ürün arzı gibi birçok faktörün 2022'de Asya'nın ekonomik büyümesini etkilemeye devam edeceği belirtildi.

Altını, doları solladı... Konuta yatırım yapan yaşadı Dünya son iki yılda koronavirüs pandemisi ile mücadele ederken pek çok sektör gibi emlak sektörü de hız kesti. İnşaatların durması, enflasyonun yükselmesi ile ev fiyatları son 1 yılda metrekare biriminden yüzde 134,3 artarak 8,656 TL olurken konuta yatırım yapanlar bu süreçten kârlı çıktı.

Altın alacaklar dikkat! Tunç Şatıroğlu altındaki yükselişlerin tarihini açıkladı Altındaki düşüş trendi devam ederken fiyatlardaki dalgalanma sürüyor. Yaşanan düşüş yatırımcıları hareketlendirirken, “Altın daha da düşecek mi? Altın hangi seviyeden alınır? Dolar yükselecek mi?” soruları araştırılmaya başlandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Tunç Şatıroğlu ise altındaki düşüşü değerlendirerek yatırımcılara tavsiyelerde bulundu. ‘Altın tekrar yükselişe geçecek. Değerli metallerin altın önderliğinde çıkmasını bekliyorum” diyen Şatıroğlu, altının yükseleceği tarihi açıkladı.

Kargo şirketi adı altında 30 milyon liralık vurgun İstanbul merkezli 81 ilde faaliyet gösteren kargo firması Türkiye’nin dört bir yanından banka mektubu ve teminat belgesi karşılığında açtırdığı 130 adet acente sahibini toplam 30 milyon TL dolandırarak sırra kadem bastı. Türkiye’nin her bölgesinden gelen mağdurlar firmaya gelince gördükleri manzara karşısında şoke oldu.