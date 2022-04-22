Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilisi Zergül Özbilgiç, Türkiye’de kadın girişimciler tarafından kurulan ya da kadınların ortak olduğu teknoloji tabanlı şirketlerin oranının yüzde 16,2 olduğunu belirterek “Bu yıl ülkemizde gerçekleşen 294 yatırımın sadece 40’ı yani, yüzde 14’ü kadınlar tarafından ya da kadınların ortak olduğu girişimlerle yapılmıştı” dedi. Üniversitelerin fen, teknoloji, mühendislik, matematik alanında okuyan ve bu bölümlerden mezun olan kadınların oranının yüzde 40 olduğunu aktaran Özbilgiç “Doktora derecesine sahip kadınların oranı yüzde 50'nin üzerinde. AB ülkelerinde yüzde 33 olan kadın araştırmacı oranının Türkiye'de yüzde 37” bilgisini de paylaştı.

Yine, KOSGEB aracılığıyla bugüne kadar 53 bin 646 kadın girişimciye 1 milyar 538 milyonu aşan bir destek sağlandığını kaydeden Özbilgiç “Bu rakam 2012 yılından günümüze kadar girişimcilik destekleri kapsamında girişimcilere sağlanan destek tutarının yüzde 40,16’sını oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı. Kadın girişimciliği inisiyatifin başlatılacağını dile getiren Özbilgiç “İnisiyatif bünyesinde girişimcilik ve inovasyon alanlarındaki kadın liderleri bu alanlarda okuyan veya profesyonel kariyerlerine başlayan yüksek potansiyele ve becerilere sahip kadınlarla buluşturan bir program başlatılacak” diye konuştu.

Kadın girişimcilere 29,5 milyon euroluk ‘kadın istihdamı' desteği verilecek Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye’nin finanse ettiği ‘Women-up’ projesiyle kayıt dışı kadın istihdamının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda bir önceki yıl ortalama sigortalı sayısına ilave bir kadın istihdamı yapan kadın girişimciye hibe desteği verilecek.