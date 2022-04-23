Türkiye Gazetesi

Duygu YILMAZ

Akıllı tüketici çağında, tüketiciler artık son çıkan ürünlerden en uygun fiyat nerede iki tıkla haberdar olabiliyor. Markaların telefon uygulamaları indirimleri hatırlatan bildirimler gönderirken, fiyat karşılaştırmalı siteler ise tüketicilerin en çok tıkladıklarının başında yer almaya başladı. Mağazalar herkesin bildiği gibi hemen hemen her sene aynı tarihlerde indirime giriyor.

Sezon sonu indirimlerinin amacı ise yeni bir sezon yaklaşırken stoklarını eritmek ve raflarda yeni ürünlere yer açmak. Kısaca bir ürün artık teknik olarak ihtiyacınız olmadığında daha ucuzdur. Ancak günümüzde online alışverişin yaygınlaşmasıyla hemen her gün bir sezon sonunun içinde gibiyiz. Tasarruf ediyor muyum diye kafa karışıklığına yol açan bu durumda fiyat karşılaştırmaları yapmak, ürünü bir süre takip etmek indirim illüzyonunda bilinçli bir alışveriş yapmamızı sağlayacaktır.

FAVORİLERİNİZE EKLEMEYİ İHMAL ETMEYİN

Hesaplı ve akıllıca bir alışveriş için belirli indirim tarihleri beklenilmeli, indirimler başlamadan önce de piyasa araştırması yapılmalı. Bunun için markaların internet sitelerini gezin ve beğendiğiniz ürünleri favorilerinize ekleyin. Unutmayın indirim oranı çoğu zaman markaların mağaza ve internet sitelerinde farklı oranda yapılıyor. En uygunu nerede bilmekte fayda var! Ayrıca favorilere eklemeniz, beğendiğiniz ürünün bedeni tükenmeden en hızlı şekilde almanızı da sağlayacaktır.

Alışverişte yapılan en büyük hatalardan biri ise mevsime göre alışveriş yapmaktır. Ocak, şubat ve mart aylarında markalar ellerindeki kışlık ürünleri tüketmek adına indirime başvurur. Eğer bahar geliyor diye düşünürseniz zarar edersiniz. Örneğin sezonda beğendiğiniz ancak fiyatı 700 TL olduğu için almadığınız bir kaban indirimde 400 TL’lere kadar düşecektir. Sezon indirimlerinin yanında anneler günü gibi özel günlerde yapılan indirimleri de fırsata çevirin. Her daim kenarda bir eksik listeniz bulunsun. Böylece az ama öz bütçenizi koruyarak eksiklerinizi temin etmiş olursunuz.

KDV indirimi rafa yansımadı, Ramazan'da fiyatlar arttı Market raflarında KDV indirimi etiketlere yansımadı. Ramazan ayında markette 40 ürünün 29’unda fiyat artışı, 10’unda fiyat azalışı görülürken sadece bir üründe fiyat değişimi olmadı.