Türkiye Gazetesi

Emeklilerin gözü kulağı ilave zam haberlerindeyken, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile milyonlarca emekliye müjde veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Temmuz ayını işaret etmiş, ‘emeklilerin yüzü gülecek’ ifadelerini kullanırken enflasyonun üzerinde zam yapılacağının sinyalini vermişti. Bu gelişmelerin akabinde Isparta AK Parti İl Başkanlığında konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Bilgin, "Temmuzda en düşük emekli maaşını onların yüzünü güldürecek seviyeye çıkaracağız. Buradan söylüyorum sadece emeklilerimizi değil, kamu personelini, memur emeklilerini, işçilerimizi de mutlu edecek müjdeyi temmuzda vereceğiz." ifadelerini kullandı.

ENFLASYON GERÇEĞİNİ GÖRÜYORUZ

Bilgin, enflasyon gerçeğini gördüklerine ve bununla mücadele için bir ekonomik program yürüttüklerini dile getirerek "Biz bunu başaracağız ve ileriye doğru yürüyüşümüzü devam ettireceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin 20 yılda nereden nereye geldiğini orta yaştaki herkesin çok daha iyi bildiğini anlatan Bilgin, "Bu hikaye henüz bitmedi, bu uzun bir hikaye, daha yazılacak çok uzun sayfası var. Bu hikaye aynı zamanda Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesidir. Türkiye güçlü oldukça, insanlarının refahı arttıkça, tarımı ve sanayisi güçlendikçe uluslararası ilişkilerde ve dünya siyasetinde nasıl bir rol oynayacağını hepimiz çok kısa sürede bizzat yaşayarak gördük." ifadesini kullandı.

"MÜJDEYİ TEMMUZ'DA VERECEĞİZ"

Türkiye'nin ayda yaklaşık aylık 20 milyar dolar ihracat yapan bir ülke haline geldiğine işaret eden Bilgin şunları kaydetti:

"20 milyar dolardan bahsediyoruz. Dolayısıyla sanayiye dayalı bir büyüme modeli, tarımı modernize ederek ihracata dayalı bir kalkınmayla başarılacaktır. Bugünkü konjonktürel krizin Türkiye'ye yansımalarını görüyoruz ama bunlar çözülecek şeylerdir. Türkiye üretim gücünü ayakta tuttukça bu sorunları çözer, aşar. Çalışma hayatında da çok önemli şeyler yaptık. Türkiye'nin geçen yıl yıllık enflasyonu yüzde 36 olduğunda biz kamu personelimize yüzde 31 zam, aynı şekilde işçilerimize, emeklilerimize o yansımayı yaptık. Dolayısıyla en düşük emekli maaşı 1500 liraydı, biz onu 2500 lira yaptık. Önümüzdeki temmuzda en düşük emekli maaşını onların yüzünü güldürecek seviyeye çıkaracağız. Buradan söylüyorum sadece emeklilerimizi değil, kamu personelini, memur emeklilerini, işçilerimizi de mutlu edecek müjdeyi temmuzda vereceğiz. Başka tarihi bir adım daha attık, asgari ücreti enflasyon yüzde 36 iken yüzde 50 artırdık."

Bilgin, bugünkü enflasyonu da enflasyonla mücadele programı içinde değerlendirdiklerini belirterek "Netice itibarıyla aralıkta yeniden ele aldığımız zaman orada da hiç kimsenin beklemediği sosyal refah içeren bir artışı gerçekleştireceğimizi toplum tahmin ediyordur. Çünkü biz bunu geçtiğimiz aralıkta başardık. Yeni yıla yüzde 50'lik artışla girdik. Daha önemli bir şey de asgari ücret düzeyinde bütün ücret gelirlerinin vergisini kaldırdık. Bu tarihi adımları ben çok önemli buluyorum. Sosyal güvenlik sistemimiz pandemi sürecinde çok kapsayıcı bir şekilde sosyal güvenlik hizmetini vermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

EMEKLİYE ÇİFTE KAZANÇ

Emeklilerin alacakları zam miktarları amacıyla ilk üç aylık rakam da meydana çıktı. Buna göre üç aylık enflasyon seviyesi yüzde 22.81 olarak belirlendi. Bu miktar SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını belirlerken memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkını ifade ediyor. Bu seviyesin üstüne üç aylık enflasyon daha eklenince net rakam 3 Temmuz'da belirlenecek.

ZAM YÜZDE 30'U GEÇTİ

Böylece SSK ve Bağ-Kur'lular 6 aylık enflasyon seviyesi kadar artış alırken memur ve memur emeklileri yüzde 7 seviyesindeki toplu sözleşme artışına ayrıca 7.5 puanı aşan miktarda enflasyon farkı alacak. Oluşturulan tahminlere göre 6 aylık enflasyonun yüzde 34,62 seviyesinde çıkması bekleniyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artış seviyesi yüzde 34,62 olurken memurların ve memur emeklilerinin zamları ise yüzde 7 + 27,12 şeklinde olacak. Toplamda da memur ve memur emeklisi artışı yüzde 34,12'yi bulacak.

TAKVİM BELLİ OLDU

3 Temmuz: SSK ve Bağ-Kur'luya enflasyon artışı

3 Temmuz: Memur emeklisine Yüzde 7+ Enflasyon farkı

4-8 Temmuz: Kurban Bayramı ikramiyesi

15-25 Temmuz: Zamlı maaş ve fark ödemesi

Memur ve emekliler amacıyla zam + ikramiye ayı olan Temmuz ayında ise refah payına ek, 3600 ek göstergenin de Meclis'ten geçmesi durumunda ciddi bir artış görülmesi bekleniyor.