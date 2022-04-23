Türkiye Gazetesi

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenen geleneksel iftar programı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin 2021’de olduğu gibi bu yıla da ihracatta çok iyi başladığını kaydederek mart ayı itibarıyla son 12 aylık ihracatın 235 milyar doları aştığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2022 için 250 milyar dolarlık ihracat hedefi gösterdiğini ifade eden Gülle, bu performans, çalışma, üretim gücü ve azimle yılı 250 milyar doların çok üzerinde rakamla bitireceklerini söyledi. Gülle “Cumhuriyetimizin 100. yılına, cumhuriyetimize yakışır 300 milyar dolarlık bir ihracat hedefiyle geçeceğiz. Dünyada arzda sıkıntı var. Sizlerden ricam elinizdeki malın kıymetini bilin, onu ucuza satmayın. Mal değerli, alıcısı çok” diye konuştu. ASKON üyelerinin hali hazırda 10 milyar dolarlık ihracat yaptığını aktaran Gülle, bunun iki katına çıkarılması gerektiğini sözlerine ekledi.

DEVLET YANIMIZDAYDI

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın da 8 binden fazla üye iş insanına sahip derneğin 20 bin işletmeyi ve bir milyon istihdamı kapsadığını söyledi. Küresel ekonomide yaşanan olumsuzluklardan, ham maddeye erişimdeki sıkıntılardan, enerji maliyetlerindeki artışlardan ve küresel çapta ağırlaşan şartlardan bahseden Aydın, bu süreçte iş insanlarının devleti ziyadesiyle yanlarında gördüğünü vurguladı. Aydın “Verimli geçen iklim koşulları sonrası tarım ürünlerinde fiyat düşüşlerini hep birlikte göreceğiz. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın bitmesi ve enerji arzlarının artmasıyla birlikte enerji fiyatlarındaki düşüşleri gözlemleyeceğiz. Yakın tarihte Karadeniz petrol sahalarından elde edilecek petrollerle bu alandaki bağımlılığımızın azalması da ülke ekonomimize artı hanelerinde yazılacaktır” diye konuştu.

İhracatçı teminata takılmayacak İhracatçı firmalara teminatsız kaynak sağlamak amacıyla kurulan ve 1 Mart’ta faaliyete geçen İGE AŞ’ye bugüne kadar 4 bin firma başvuruda bulundu. İlk etapta 300 firmanın müracaatı kabul edilirken, bir hafta içinde bu rakam bine yaklaşacak. TİM Başkanı İsmail Gülle “Bu firmalara verilecek kaynak desteği 1 milyar lirayı bulacak” dedi.

Kavcıoğlu ihracatçılarla bir araya geldi: İhracat gelirlerinin yüzde 40'ı TCMB'ye satılacak Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ihracatçılarla bir araya geldi. Görüşmede alınan kararla ihracatçıların Merkez Bankası’na satmak zorunda oldukları döviz gelirinde oran yüzde 40’a çıkarılacak.