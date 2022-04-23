Türkiye Gazetesi

Haftaya hareketli başlayan altın fiyatları düşmeye devam ediyor. Piyasalar 2-3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan Fed toplantısına odaklandı. Buradan çıkacak olan karar ise altındaki rüzgar yönünü yeniden belirleyecek. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise “Altın fiyatları düşecek mi? Gram altın yükselecek mi?” sorularını cevapladı. Yatırımcılar için altındaki alım fırsatını da açıklayan İslam Memiş, tarih vererek kritik tarihi açıkladı.

ALTIN HANGİ SEVİYEDEN ALINIR, SATILIR?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Altın fiyatları yükselecek mi? Fiyatlar tekrardan yükselecek mi? Altın alınmalı mı satılmalı mı?” sorularını cevapladı. İşte İslam Memiş’in açıklamaları;

“ULUSLARARASI PİYASALARDA ALTIN DEĞER KAZANIYOR”

Altının küresel piyasalarda tekrardan değer kazandığını belirten İslam Memiş, “Ons altın, merkez bankalarının faiz artırma sürecine rağmen, küresel büyüme endişeleri, enflasyon, ve Çin tarafındaki Covid-19 tedbirlerinin etkisiyle güvenli liman gömleğini tekrar giydi. Yani uluslararası piyasalarda altın değer kazanıyor.

Burada kısa ve orta vadeli olarak gram altın ve ons altın için ayrı ayrı değerlendirme yapmalıyız. Şimdi altın fiyatları için yükselişi konuşurken ons altın tarafındaki yükselişler dikkat çekici. 1.980-1.995 dolar bant arasında geziniyor.” dedi.

“FED ONS ALTINI BASKI ALTINDA TUTUYOR”

Fed faiz kararının ons altındaki fiyat artışını baskıladığını belirten Memiş, “Ons altın 2.000 dolar seviyesinin üzerinde çok duramıyor. Çünkü Mayıs ayının ilk haftasında Fed faiz kararı var. Muhtemelen tekrar bir baskı gelebilir burada.” ifadelerini kullandı.

Gram altındaki fiyat dalgalanmasına dikkat çeken İslam Memiş, “İçerde gram altın TL fiyatı 900-940 TL aralığında bir dengelenme çabasını görüyoruz. 940 TL üzerinde kalıcı olamıyor. İki kez test etmesine rağmen 900 TL altında da kalıcı olamadı.” dedi.

“NİSAN AYININ SONUNA KADAR Kİ ÇEKİLMELER ALIM FIRSATI DOĞURUR”

Altındaki alım fırsatını tarih vererek açıklayan İslam Memiş, şunları kaydetti:

“Kısa vadede 900 TL biraz daha altında 880 TL gibi rakamlara geri çekilmelerin, altın borcu olan, düğün yapacak olan veya altın almak isteyen vatandaşlara alım fırsatı olacağını düşünüyorum.

Nisan ayının sonuna kadar ki süreçte hem gram altın hem de ons altın için geri çekilmeler bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.”

ALTIN ALINMALI MI SATILMALI MI?

Şu süreçte altın satmanın doğru olmadığını söyleyen İslam Memiş, “Ben satış yönünde vatandaşların heyecanlı karar vermesi taraftarı değilim. Altın genelde yükseldiği için satılmaz. Birşey almak için satılır. Ev, araba alımı gibi" dedi.

İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı: Nisan ayı final ayı, bunlar altındaki son düşüşler! Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken, yatırımcılar nerde alım ya da satış yapacaklarını merak etmeye başladı. Ani düşüşler ve yükselişler yaşayan gram altın ve çeyrek altın hareketli saatler geçiriyor. Peki altın almak için doğru zaman ne zaman? Altın fiyatları daha da düşecek mi? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, “Elimde TL olsa altın da almam dolar da” diyerek altın fiyatlarının tekrardan yükselişe geçeceğini söyledi. Aynı zamanda Memiş, altın için alım fırsat seviyelerini de açıkladı.

İslam Memiş tarih verip açıkladı! Dolar tırmanıyor... 20 Nisan Dolar/TL kuru ne kadar oldu yatırımcılar araştırıyor. Dün dolar endeksinin 5 yılın zirvesini görmesiyle kur hareketlenirken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'de çarpıcı tahminlerdr bulundu. Önümüzdeki 3 aya dikkat çeken Memiş,temmuz ayını işaret ederek dolar/TL kurunun 18 liralık rekorunun da üstüne çıkabileceğini söyledi.

İslam Memiş gram altın için rakam verdi: Nisan ayı son alım fırsatıdır Finans Analisti İslam Memiş, haftanın ilk gününde altın ve emtia fiyatlarında yaşanan yükselişe değindi. Gram altın için rakam veren Memiş, "Bu hafta hangi yatırım araçları ucuz?" ve "TL'si olanlar ne yapmalı?" sorularının cevaplarını vererek yatırımcılara uyarılarda ve önerilerde bulundu.