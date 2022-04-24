Türkiye Gazetesi

Kordsa, Türkiye'deki ve ABD’de yapılan yatırımları takiben Avrupa’da süper lüks otomotiv sektörü ve motor sporlarına karbon fiber dokuma ve prepreg sağlayan İtalyan Microtex Composites şirketinin çoğunluk hisselerini satın alıyor. Satın almanın, 2022 yılının ikinci çeyreğinde sonuçlandırılması bekleniyor. Kordsa, kompozit teknolojileri alanına yapacağı bu yatırımla, hem sektör ve ürün bazlı çeşitlilik imkânı sağlamayı hem de mevcutta kuvvetli havacılık müşteri portföyünü çeşitlendirerek özellikle otomotiv ve motor sporları alanında hizmet yelpazesini genişletmeyi hedefliyor. Sabancı Holding Sanayi Grubu ve Kordsa Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Alemdar, satın alma ile Avrupa’da varlıklarını güçlendireceklerini söyledi. Kordsa CEO’su İbrahim Özgür Yıldırım da “Süper lüks otomotiv ve motor sporları segmentlerinde ürün portföyümüzü genişletecek bu yatırımın, şirketimizin güçlü bir konumda olduğu havacılık dışındaki farklı sektörlerde de Kordsa’nın geliştireceği ürünlere yepyeni fırsatlar sunacağına inanıyorum” dedi.

Demet Sabancı, Türk kadınlarının ürünlerini dünyaya pazarlayacak Kasım 2020’de Demet Sabancı Çetindoğan liderliğinde kurulan shopstarwomen.com, yurt içinden sonra yurt dışına da satış yapacak.