Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Bugün, dünyada 80’i aşkın ülkede 200’ün üzerinde ticari 5G şebekesi kullanıma sunulmuş durumda. Türkiye ise 2022'de 5G frekans ihalesini tamamlamayı, 2023'te de ilk sinyali vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor. Ancak ekonomik darboğaz ve yaşanan sıkıntılar bunun bu sene gerçekleşmeyeceğini gösteriyor. Diğer taraftan internet veri trafiği pandemi ile birlikte yaklaşık iki kat artmış durumda. Mevcut altyapılar artan internet trafiğini karşılamak için yetersiz kalırken, GSM operatörleri yeni frekans talebinde bulundu. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, 5G ihalesinin bir an önce hayata geçirilmesini istediklerini belirterek “Vodafone olarak, 2030 yılında daha dijital bir Türkiye hayal ediyoruz. Biz 5G ihalesinin bir an evvel yapılmasını önemsiyor ve istiyoruz. Bu anlamda spektrum kaynaklarının yatırımı teşvik eden yetkilendirme süreçleri ile tahsis edilmesinin çok kritik olduğunu düşünüyoruz. İhalenin kısa vadede olmaması durumunda, sektörün ihtiyacı olabilecek bazı frekansların operatörlere geçici veya uzun süreli tahsisinin gerçekleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Artan data kullanımı ve müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını düşündüğümüzde, daha verimli, hızlı ve yüksek kapasiteli hizmet verebilmemiz için, 5G ihalesinin ötelenmesi durumunda yeni frekansların kullanıma sunulması ihtiyacı doğacak. Bu, hem bizim gelişen teknolojinin imkânlarından faydalanarak 5G öncesinde yapacağımız yatırımların verimliliğini artırmamıza, hem de müşterilerimize daha kaliteli hizmet sunmamıza imkân sağlayacak. İlave frekans tahsisini 5G ihalesini beklemeksizin gerçekleştirmek, teknolojik dönüşümü kolaylaştırarak, geçiş sürecinde sektöre hız ve öngörülebilirlik kazandıracak” dedi.

5G DENEYİMİMİZİ TÜRKİYE'YE TAŞIMAK İSTİYORUZ

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin de Vodafone Grubu'nun 12 ülkede 5G hizmeti verdiğini belirterek şunları kaydetti: 5G teknolojisinin sunduğu düşük gecikme süreleri, güvenilirlik ve yüksek hızlar ile mevcut bağlantı hizmetlerinin ileri seviyelere taşınması ve gerçek zamanlı olması mümkün hâle gelecek. Bu sayede, yüksek kalitede canlı yayın yapabilme, sanal gerçeklik üzerinden ziyaretler, gaming gibi alanlar öne çıkacak. Vodafone Türkiye olarak biz de 5G alanında global deneyimi ülkemize taşımaya başladık. Türkiye’yi dijitalleşme liginde hızlı adımlarla tırmandıracak olan 5G uygulamaları, şimdiden mevcut şebekemiz üzerinde çalışmaya başladı. Yeni nesil 5G teknolojimizle müşterilerimiz için 10 kata kadar daha yüksek hız, daha fazla bağlantı sayısı ve daha düşük gecikme süresi sağlayabileceğiz.

5G'Lİ HOLOGRAMLI 23 NİSAN KONSERİ

Vodafone, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Vodafone Park’ta Türkiye’nin ilk 5G stadyum konserine imza attı. Nil Karaibrahimgil’in katılımıyla gerçekleşen Vodafone 5G 23 Nisan Konserinde, ünlü sanatçı Vodafone 5G’nin sunduğu eş zamanlı bağlantı teknolojisiyle stattaki sahneye hologramıyla canlı bağlandı. Türkiye dâhil toplam 10 ülkeden çocuklar da hologramlarıyla sahnede yer aldı.

Vodafone, Metaverse’te mağaza açmaya hazırlanıyor Vodafone, Metaverse’teki ilk mağazasını açmaya hazırlanıyor. Çok yakında Decentraland’de “66,-1 parsel” lokasyonunda açılacak olan Vodafone Metaverse Mağaza’da müşterileri kişisel dijital asistan TOBi karşılayacak.