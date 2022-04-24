Türkiye Gazetesi

Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları düşüşe geçti. Fiyatlardaki düşüşle birlikte vatandaşlar, “Bugün tam, çeyrek, gram aktın ne kadar, kaç TL?” sorusunu araştırmaya başladı. Fiyatlarda dalgalanma sürerken gram altın şuan 915 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki 24 Nisan Pazar günü gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? Tam altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR?

24 Nisan Pazar günü gram altın 915 TL seviyesinde işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

24 NİSAN 2022 Pazar günü çeyrek altın 1507 TL seviyelerinde işlem görmekte.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 5 bin 968 TL’den alınırken, 6 bin 019 TL’den satılıyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİR VE DÜŞER?

Altın fiyatı ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler sonrası değişime uğramaktadır. Altın fiyatını etkileyen faktörler arasında yatırımcıların tercihleri ve davranışları bulunur. Arz ve talep dengesine bağlı olarak fiyatlar düşer veya azalır. Altına olan talep artışı, yatırımcıların onu güvenli liman olarak görmesini sağlar satın alım sonrası fiyatta yükseliş görülür. Talebin azalması ise fiyatların düşmesine sebep olur. Altının yükselmesine veya düşmesine neden olan diğer faktörler arasında küresel faiz oranlarında değişim, nakit akışındaki değişim, para birimlerinin değer ve kurlarındaki iniş çıkışları da etkiler. Bunların yanı sıra nakit akışındaki değişim, ekonomik durgunluk ve küresel enflasyon artışı veya düşüşü altın fiyatlarının düşmesine ya da artmasına neden olur.

Altın alınmalı mı satılmalı mı? İslam Memiş tarih vererek altındaki alım fırsatını açıkladı Altın fiyatlarındaki hareketli dalgalanma sürerken yatırımlar fiyatlardaki oynamaları yakından takip ediyor. Özellikle altın fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olup olmadığını merak eden yatırımlar, “Altın daha da düşecek mi? Altın hangi seviyeden alınır? Altın yükselecek mi?” sorularını sormaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaz aylarına doğru girilirken altın fiyatları için kritik seviyelere dikkat çekti. Altında yükselişlerin başlayacağını belirten İslam Memiş, Nisan ayının sonuna kadar ki süreçte altın için geri bir alım fırsatı olarak gördüğünü açıkladı.

Gram altın ne kadar? Altın fiyatları düştü mü? Çeyrek ve tam altın kaç TL? 23 Nisan güncel altın fiyatları Yeni haftada düşüşe geçen altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip edilmekte. Piyasalar Mayıs ayı Fed faiz kararını beklerken, gözler altın fiyatlarına çevrildi. Haftanın son işlem gününde 1955 dolar seviyesini gören ons altın, 23 Nisan cumartesi 1931 dolara kadar düştü. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Gram ve tam altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları…

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