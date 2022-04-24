Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde artan ayçiçek yağı krizine bir yenisi daha eklendi. Dünyanın en büyük palm yağı üreticisi olan Endonezya, artan küresel gıda enflasyonundan dolayı palm yağının ihracatını yasakladığını duyurdu. Uzmanlar ise alınan kararın devam eden yağ krizine bir darbe daha vuracağını ifade etti. Alınan karar 28 Nisan’dan itibaren geçerli olacak. Kararla birlikte “Ayçiçek yağı fiyatları artar mı? Yağ fiyatlarında yükselme görülür mü?” soruları sorulmaya başlandı. İşte alınan yasağın etkileri…

PALM YAĞININ İHRACATINI YASAKLADI

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo tarafından yapılan açıklamada, Cuma günü Rusya'nın önde gelen mahsul üreticisi Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından küresel gıda enflasyonunun rekor seviyeye yükselmesinin gıda ürünlerini etkilediğini ifade etmişti. Artan fiyatlarla ülkede gıda ürünlerinin bulunabilirliğini sağlamak için palm yağı ihracatını yasakladığını açıkladı.

AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARINI OLUMSUZ ETKİLEYECEK

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo’nun açıklamalarından sonra alternatif bitkisel yağ fiyatları yükselemeye başladı. Rusya-Ukrayna savaşıyla Türkiye’de artan ayçiçek yağı fiyatları alınan bu kararla olumsuz etkilenebilir.

Dünyanın büyük yağ tesislerin Solvent Extractors' Association (SEA) yönetici direktörü BV Mehta ''Bu (karar) ateşe yakıt olarak geldi. Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle zaten endişe verici bir durumumuz vardı. Bu yasak boşluk kapatılamayacak kadar geniş'' ifadelerini kullandı.

Endonezya palm yağının ihracatını yasakladı.

FİYATLAR ARTACAK MI?

Palmiye yağı aslında hayatımızın her alanında var olan bir yağ. Dayanıklı ve ucuz olması nedeniyle en çok kullanılan yağlar arasında olan Palmiye yağı, margarinler, dondurma, hazır yemek, şekerlemeler gibi işlenmiş gıdaların yanı sıra sıvı deterjan, sabun, şampuan, ruj, ağda ve cilalar, endüstriyel yağlayıcılar ve biyolojik yakıtların içeriğinde bulunuyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte artan yağ fiyatları Endonezya’nın pal yağı ihracatını durdurma kararı ile tekrar gündem oldu. Yasak kararı küresel piyasalarda bitkisel yağ fiyatlarını etkiledi. En çok kullanılan ikinci bitkisel yağ olan soya fasulyesi yağı, Chicago Ticaret Borsası'nda yüzde 4,5 artarak 83,21 sent/pound ile rekor seviyeye ulaştı. Yetkililer kararın gerçek etkisinin Pazartesi sabahı piyasa açılışıyla ortaya çıkacağına işaret etti.

PİYASALAR ALARM VERMEYE BAŞLADI

Petrol Sanayi ve Ticaret Merkezi Örgütü (COOIT) başkanı Echoed Suresh Nagpal, alınan kararın piyasaları olumsuz etkileyeceğini belirterek ''Endonezya, dünya palmiye yağının neredeyse yüzde 60-70'ini sağlıyor. Ülkelerinde bazı tedarik zinciri aksamaları var ve bu nedenle yasak hükümet tarafından alınan bir panik kararı. Eminim 10-15 gün içinde kararı geri alırlar'' ifadelerini kullandı.

Ayçiçek yağı fiyatları Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonucunda önemli ölçüde arttı. Türkiye'nin yılda 650 bin ton ham ayçiçeği yağı ithal ettiği pazarlar kapanmış oldu. Hem Ukrayna hem de Rusya, ayçiçek yağının ana ihracatçıları olması, savaşın üretim ve tedarik zincirini olumsuz etkilemesi Türkiye’de de ayçiçek yağı fiyatlarını tarihi zirvesine taşıdı. Ayçiçek tohumunun üretiminin azalması sonrası artan petrol fiyatlarının da etkisiyle ayçiçek yağı, aylık yüzde 23,2'lik fiyat artışıyla zirvede yer aldı. Tarım Kredi marketlerinde 5 LT ayçiçek yağı 129 TL’den satılıyor.

İngiltere’de ayçiçek yağı krizi büyüyor! Fiyatlar arttı satışlara sınırlama getirildi Ayçiçek yağı krizi İngiltere’de de başladı. Bazı market zincirleri, yemeklik yağ satışlarına sınırlama getirdi. Öte yandan yağ fiyatlarında da yüzde 10 fiyat artışına gidildi. Marketlerden yayınlanan görüntülerde, reyonlara ibre asılarak satışlara sınırlama getirildiği görüldü.

Bakan Kirişçi 'Ukrayna taahhüt verdi' deyip açıkladı: Fiyatının yüzde 25 aşağısına ayçiçek yağı verecekler Antalya'da tarım sektör temsilcileriyle buluşan Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Ukrayna'nın ayçiçek yağıyla ilgili taahhüt verdiğini söyleyerek, söz konusu ürünün fiyatının yüzde 25 aşağısına ülkemize vereceklerini açıkladı.

Ayçiçek yağında 'süper fiyat' ön plana çıktı! Marketlerdeki fiyatlar güncellendi Ayçiçek yağı fiyatları arttıkça vatandaşlar daha ucuzunu ve kampanyalısını aramaya devam ediyor. Market market dolaşan ve internetten yağ fiyatları güncel durumunu takip edenler özellikle BİM, A101, Migros ve Şok gibi marketlerdeki fiyatları merak ediyorlar. Birçok market yağ fiyatlarında haftalık kampanyaya giderken, '10 Nisan ve 11 Nisan yağ fiyatları ne kadar, 5 litre yağ fiyatları ve 1 litre yağlar ne kadar' gibi merak edilen konulara dair detaylar haberimizde