Türkiye Gazetesi

Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleriyle dünyanın dört bir yanından turisti ağırlayan Antalya'ya hava yolu ile gelen turist sayısı 23 Nisan itibarıyla 1 milyonu geçti. Salgına rağmen Akdeniz çanağındaki yabancı rakiplerine göre daha fazla yabancı ziyaretçiyi konuk eden kent, 2022'ye de yüz güldürücü rakamlarla başladı.

GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ VAR

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak - 23 Nisan tarihleri arasında hava yoluyla Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısı 1 milyon 18 bin 246 oldu. Geçen yılı salgın nedeniyle yaklaşık 9 milyon turist rakamıyla kapatan kentte, turizm hareketliliği geçen yıla göre artış gösterdi. Geçen yıl ilk 4 ayda 412 bin 729 turisti ağırlayan Antalya, bu yıl aynı dönemde yüzde 147'lik artışa imza attı. Sadece nisandaki artış ise yüzde 245 olarak gerçekleşti.

REKORLARIN SENESİ OLAN 2019 RAKAMLARINA YAKLAŞILDI

Turizmde rekorlar yılı olarak nitelendirilen 2019'da ilk 4 ayda 1 milyon 203 bin 838 turisti konuk eden Antalya, 2 yıllık durgunluğun ardından bu yıl 2019'un rakamlarına yaklaştı. Kentteki turizm hareketliliğin artarak devam etmesi bekleniyor.

3 milyon Rus turisti THY getirecek Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle Batılı ülkeler Rusya’ya kiraladıkları uçakları vermeyince THY, Rus turistleri Türkiye’ye getirmek için hazırlık başlattı. Savaş olmasa 7 milyonu bulması beklenen Rus turist sayısının 3-3,5 milyonda kalacağı tahmin ediliyor…

Yılbaşından bu yana 500 bin Bulgar ve Yunan turist Edirne'ye geldi Edirne’ye yılbaşından bu yana sınır kapılarından 500 binden fazla Bulgar ve Yunan turist giriş yaptı. Gelen turistler şehrin ekonomisine adeta can suyu oluyor ve esnafın yüzü gülüyor.

Turist sayısı şubat ayında yüzde 186.5 arttı 2022 yılı Şubat ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 186,52 artış kaydederek 1 milyon 541 bin 393 kişi oldu.