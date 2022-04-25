Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı’nın ihracatın menzilinin artırılması amacıyla hazırladığı strateji taslağına göre, Türk ihraç ürünlerinin bilinirliğinin artırılması için diziler ve filmler ile dijital oyunlar kullanılacak, sosyal medyadaki etkili isimlerle iş birliği yapılacak. Bu kapsamda şu ana kadar belirlenen 18 ülke ABD, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Filipinler, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Nijerya, Pakistan, Şili, Tayland ve Vietnam olarak sıralandı. Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik ilgili ülkedeki öncelikli alt sektörler belirlenecek. Bu alt sektörlerin ilgili ülkede potansiyeli tespit edilecek ve hedef odaklı giriş stratejileri oluşturulacak. Ticaret heyetleri düzenlenecek, Made in Türkiye markası öne çıkarılacak, AVM ve zincir mağazalar öncelikli hedef olacak. Sosyal medyada ilgi gören insanlarla iş birliği yapılacak. Ülkelerin önemli günleri belirlenip onlara özel tanıtımlar yapılacak. İhraç ürünlerinin bilinirliğinin artırılması için diziler ve filmler ile dijital oyunlar kullanılacak, film ve dizi oyuncularından istifade edilecek. Türk dizilerine ürün yerleştirme yapılacak. Türk dizilerinde ve filmlerinde oynayan başrol oyuncularından birinin ya da birkaçının katılacağı TV programları ve çevrim içi etkinlikler ilgili sektörlerin ihracatının artırılmasında kullanılacak. Dünya kupaları, motor sporları ve moda haftalarında Türk markalarının sponsorlukları desteklenecek. Küresel zincirlerin perakende mağazalarında raf kiralama çalışmaları yapılacak. Oyun sektöründe öncü firmaların oyunlarının tanıtımı için ilgili Twitch, YouTube gibi kanallarda sponsorluklarla tanıtım ve iş birliği faaliyetleri düzenlenecek.

Türk dizileri bu ramazanda da Lübnan'da en çok izlenenlerin başında geliyor Lübnan'da geçen yıl ramazan ayında reyting sıralamasında yerel yapımları geride bırakan Türk dizileri, bu yıl da televizyon ekranlarındaki varlığını güçlü şekilde koruyor.

Türk dizilerine YouTube modeli ihracat Dijital yayın platformu Dramax, Türk dizilerini İspanyolca ve Arapça dublajlı versiyonlarıyla tüm dünyaya ihraç edecek. TV’ler ve yapımcılar da izlenme süresine göre gelir elde edecek.