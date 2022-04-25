Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 650 binden fazla işletmenin üye olduğu İstanbul Ticaret Odası’nın "İş Dünyası Buluşması"na katıldı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, toplantıda yaptığı konuşmada iş dünyasının 10 talep ve beklentisini dile getirdi. Avdagiç, bu 10 maddeyi şöyle açıkladı:

> Hükûmetin istihdamı destekleyen, üretimi teşvik eden tedbirleri, pandemi döneminde çok işe yaradı. Bu tedbirlerin devam etmesini arzu ediyoruz.

> Ücretler üzerindeki yüklerin net maaşa oranı yüksek. 'Vergi takozu' göstergesinde OECD ortalaması yüzde 24,4 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 38,2...

> Sektörlerimizde ciddi oranda devreden KDV yükü bulunuyor. KDV iade mekanizmasında süreçlerin hızlandırılması son derece önemli.

> KDV indirimini, enflasyonla mücadelede çok değerli buluyoruz. Bu konuda bütün sektörlerimizden gelen ciddi indirim talepleri var.

> Kamuyla iş yapan işletmelerimizin, enflasyona oranlı, otomatik güncellenecek dinamik bir fiyat farkı kararnamesi beklentisi mevcut. Tasfiye hakkı için de tamamlanma oranı yüzde 50’ye çekilmeli.

> Yemek kartı bedelinin, çalışanın banka kartına ödenmesini mümkün kılacak bir sistemin devreye alınmasını da talep ediyoruz.

> Yerli yatırımlara finansman desteğinin artırılması ve daha uygun maliyetli kredi imkânı sağlanması bizim için çok önemli.

> Otomotiv ve bağlantılı sektörlerimizin araç alım-satımı ve bağlantılı konulara ilişkin çeşitli düzenleme beklentileri var.

> Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar sebebiyle üyelerimizin ve bu bölgede ticaret yapan firmalarımızın zorluklarının bir an evvel çözülmesi için desteklerinizi bekliyoruz.

> Sanayi tesislerinin yeni teknoloji ile hat yenileme, kapasite artırma ve yeşil mutabakata yönelik yapılacak yatırımların teşvik kapsamına alınması için destek talep ediyoruz.

Avdagiç, “Türkiye; bir tercihte bulunarak üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı bir ekonomik modeli uygulamaya aldı. Bu ekonomik modeli destekliyoruz" vurgusu da yaptı.

NEBATİ’DEN İŞ DÜNYASININ TALEPLERİNE DESTEK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de yaptığı konuşmada, "Washington toplantılarında aldığımız geri bildirimler, Türkiye'ye oldukça pozitif baktıklarına ve ülkemize yönelik sermaye girişlerinin önümüzdeki dönemde artacağına işaret ediyor" dedi.

20 Aralık'ta başlattıkları kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 782 milyar lira biriktiğini kaydeden Nebati, enflasyonun önemli bir belirleyicisi olan döviz kurunda istikrar sağladıklarını söyledi.

Bakan Nebati, şöyle devam etti:

"Türk Lirası'na güvenin. TL üzerinden tarihi ucuz kredi ve uzun vadelerle sizlerin önünü açıyoruz. Sahada ter döken sizlerin fikirleri, eleştiri ve önerileri bizler için her daim çok kıymetli ve onları asla kulak arkası etmiyoruz. Aranızdan gelen bir iş insanı olarak, sizleri can kulağıyla dinliyor, ortak aklı üretip optimum sonuçları almak için sürekli koordinasyon içinde olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum."

Nebati, tüm süreçlerde reel sektörü dinleyerek hareket ettiklerini, onların taleplerini yerine getirmeye devam edeceklerini de kaydetti.

Bakan Nebati'den G20 çıkartması: Gündem küresel ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, G20 Maliye Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Nebati, gündemin küresel enflasyonist baskılar ve emtia fiyatlarındaki gelişmeler ışığında olumsuz yayılmalar ile toparlanmaya yönelik risklere karşın beraber hareket etmenin öneminden oluştuğunu belirtti.