Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla Batılı ülkeler, Moskova'ya "ağır ekonomik bedel ödetmek" için özellikle finans, enerji ve ulaşımla birlikte, ticaret ve bireysel kısıtlamaları da içeren çok sayıda yaptırımı yürürlüğe koydu. Buna rağmen doğalgaz boru hatlarıyla Rusya'ya âdeta kelepçelenmiş olan AB, Rusya'dan ithal ettiği enerji ürünlerine yasak getirecek katı yaptırımları uygulamayı, yani Rus enerjisinin fişini çekmeyi, başaramıyor. Bu durum, "AB'nin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını finanse ettiğine dair" yıkıcı bir algıya da yol açıyor.

GÜNLÜK 850 MİLYON DOLAR

AB, Rusya’ya her gün petrol için 450 milyon dolar, doğalgaz için 400 milyon dolar ödeme yapıyor. Savaşın başlangıcından bu yana enerji tedariki için Moskova'ya 47 milyar avrodan fazla para aktardılar. Bu sebeple AB'nin, Rusya'dan gaz ve petrol ithalatını yasaklaması ihtimali gündemdeki yerini koruyor. Buna karşılık Rusya da boş durmuyor. Rus gazından vazgeçmeyi isteyen batılı ülkeleri "pazarı istikrarsız kılmaya çalışmakla" suçlayan Putin; enerji ihracatını Avrupa'dan Asya'ya kaydırma planı olduğunu açıklamıştı.

Uzmanlara göre Putin'in yeni düşüncesi, yeni petrol ve gaz boru hatları ile Kuzey Kutbu ve Uzak Doğu’da yeni gaz terminalleri kurmak; Afrika, Latin Amerika ve Güneydoğu Asya'da yeni müşteriler bulmak. GasBuddy'nin Petrol Analizi Bölümü Başkanı Patrick De Haan, "Rusya, potansiyel olarak doğalgazı, Çin gibi Batı yaptırımlarına uymayan ülkelere satabilir. AB ülkeleri de gaz konusunda başka ülkelerle yakınlaşır. Ancak bu, zaman alacak" ifadelerini kullandı. Ekonomi Araştırma Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Karen Pittel de, Avrupa’nın Rusya'dan petrol ithalatını durdurup durdurmama konusunda ikilem yaşadığını belirtti. Pittel, "Rusya, petrolünü ve kömürünü nispeten hızlı bir şekilde başka pazarlarda satmayı başarabilir. Bu olursa piyasalardaki şok, daha küçük olacak. Rusya üzerindeki olumsuz etkisi de azalacak" dedi.

Litvanya'dan Putin'e rest: Artık Rus gazı yok Rusya'nın Ukrayna'yi işgal etmesi Rusya'yı yaptırımların hedefi haline getirirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putim yaptırımlara karşılık olarak dost olmayan ülkelere ruble ile doğal gaz satacağını duyurdu. Putin'in bu kararının ardından Litvanya Enerji Bakanı Dainius Kreivis, Litvanya’nın Rusya’dan gaz ithalatını tamamen durduklarını duyurarak, “Bu aydan itibaren Litvanya’da artık Rus gazı yok” dedi.

Rus gazına alternatif arayan Avrupa, LNG gazına yönelince listeye Türkiye'de dahil edildi Savaş nedeniyle Rusya'ya olan doğal gaz bağımlılığını azaltmak için sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alternatifine yönelen Avrupa'dan önemli bir adım geldi. LNG terminallerinin kullanıma alınması amacıyla incelenen listede Türkiye'yi de Avrupa'ya dahil etti.