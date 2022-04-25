Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta 1998 dolara kadar çıkan ons altın 5 haftanın zirvesini görmüştü. ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü yaptığı agresif açıklamalar sonrası altın fiyatları sert düşüşe geçmişti. Cuma günü 1926 dolara kadar düşen ons altın son 3 haftanın dibini gördü. Altındaki bu hareketli dalgalanma ise yatırıcımlar tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar “Altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek altın düştü mü, yükseldi mi?” sorularını araştırıyor. Peki gram altın kaç TL? Altın fiyatları düştü mü? Çeyrek altın ne kadar? İşte 25 Nisan Pazartesi günü güncel altın fiyatları…

ALTINA FED BASKISI

Fed Başkanı Jerome Powell, artan enflasyonu önlemekte kararlı olduklarını belirterek 50 baz puanlık bir faiz artışının masada olduğunu belirtmişti. Powell’ın bu açıklamaları ise piyasaları tedirgin etti. Özellikle yükselişe geçen altın fiyatları bir anda sert düşüşler yaşamaya başladı. Bu düşüşlerin ise Nisan ayının sonuna kadar devam edeceği öngörülüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altındaki fiyat dalgalanmaları ise yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki 25 Nisan Pazartesi günü altın fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar;

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 908,70 liradan alınıyor ve 908,87 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 1.482,00 liradan alınıyor, 1.500,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 2.963,00 liradan alınıyor, 2.999,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 5.915,00 liradan alınıyor, 5.975,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? 24 Nisan 2022 altın fiyatları kaç TL? Fiyatlar düştü mü, yükseldi mi? Havaların ısınmasıyla birlikte düğün sezonları başladı. Altın alacaklar ise fiyatları araştırmaya başladı. Peki 24 Nisan Pazar günü yani hafta sonu altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Özellikle yatırımcılar gram ve çeyrek altının fiyatlarını merak etmeye başladı. Altındaki sert düşüş ise yatırımcıları “Bugün tam altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Hafta sonu tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?” sorularını sordurtmaya başladı. İşte 24 Nisan 2022 güncel altın fiyatları…

Altın alınmalı mı satılmalı mı? İslam Memiş tarih vererek altındaki alım fırsatını açıkladı Altın fiyatlarındaki hareketli dalgalanma sürerken yatırımlar fiyatlardaki oynamaları yakından takip ediyor. Özellikle altın fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olup olmadığını merak eden yatırımlar, “Altın daha da düşecek mi? Altın hangi seviyeden alınır? Altın yükselecek mi?” sorularını sormaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaz aylarına doğru girilirken altın fiyatları için kritik seviyelere dikkat çekti. Altında yükselişlerin başlayacağını belirten İslam Memiş, Nisan ayının sonuna kadar ki süreçte altın için geri bir alım fırsatı olarak gördüğünü açıkladı.

Gram altın ne kadar? Altın fiyatları düştü mü? Çeyrek ve tam altın kaç TL? 23 Nisan güncel altın fiyatları Yeni haftada düşüşe geçen altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip edilmekte. Piyasalar Mayıs ayı Fed faiz kararını beklerken, gözler altın fiyatlarına çevrildi. Haftanın son işlem gününde 1955 dolar seviyesini gören ons altın, 23 Nisan cumartesi 1931 dolara kadar düştü. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Gram ve tam altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları…