Türkiye Gazetesi

Akaryakıt fiyatlarına yön veren Brent petrol fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki Brent petrol fiyatı ne kadar? Rusya-Ukrayna gerilimi, ABD Merkez Bankası’nın faiz artırım sinyalleri ve koronovirüs salgının Çin’deki etkisiyle düşüşe geçen Brent petrol, yeni haftaya da düşüşle başladı. Geçen haftayı 105 dolar seviyesinde kapatan Brent petrol, yeni haftanın ilk gününde de düşüşünü sürdürerek 102 dolara kadar çekildi. ABD ham petrolü de 100 doların altına kadar düştü. Peki Brent petro kaç dolar? Brent petrol düştü mü? İşte 25 Nisan Pazartesi günü güncel petrol fiyatları…

BRENT PETROL KAÇ DOLAR?

Geçen haftayı 105 dolar seviyelerinde kapatan Brent petrol yeni haftaya 3,83 azalışla başladı. Şuan 102 dolardan işlem gören Brent petrol, düşüş trendini sürdürüyor. ABD ham petrolü de bu düşüşten etkilenerek 100 doların altına kadar geriledi.

PETROLE ÇİN DARBESİ

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin’in koronavirüs vakalarının artmasıyla yeni önlemler alacağını duyurmuştu. Bu durumun petrol piyasasında talep gerileyeceğine neden olacağı endişesi yeni fiyatlamaları beraberinde getirdi. Çin’in kapanmaya gitme ihtimali piyasalarda kaygılara yol açtı.

AKARYAKITA İNDİRİM GELECEK Mİ?

Brent petrolün 105 dolardan 102 dolara kadar gerilemesi akaryakıt fiyatlarından indirim beklentisi oluşturdu. Yeni haftaya kayıplarla başlayan Brent petrol 100 doların altına doğru ilerliyor. ABD ham petrolü de 98 dolara kadar gerilemiş durumda. Petrol fiyatlarındaki bu düşüş ise akaryakıtta indirim beklentisi oluşturdu.

25 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirime ilişkin sektör kaynaklarından henüz sinyali gelmezken benzinin litresi ortalama 22 liradan satılırken motorinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor. Türkiye Petrolleri’nin internet sitesinden alınan verilere göre: 25 Nisan güncel akaryakıt fiyatları şöyle;

25 NİSAN MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul: 22,00 TL

Ankara: 22,08 TL

İzmir: 22,09 TL

25 NİSAN BENZİN FİYATLARI KAÇ TL?

İstanbul: 19,01 TL

Ankara: 19,10 TL

İzmir: 19,12 TL

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