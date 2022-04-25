Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde kış mevsimi etkisini uzun süre hissettirdi ve uzun sürdü. İç Anadolu'da yer alan Eskişehir'de durum aynıydı. Soğuk hava yaşam dahil bir çok şeyi olumsuz anlamda etkiledi. Sebzelerde buna dahil çünkü olumsuz hava koşulları nedeniyle Eskişehir'de seralarda üretim geç başladı ve sebze üretimi yapılamadı. Bu durum fiyatlarıda etkilemişti ancak havaların ısınmasıyla beraber üreticiler seralarında yavaş yavaş hasat hazırlıklarını yapmaya başladı. Hasatın yapılmasıyla beraber sebze fiyatlarında da düşüş bekleniyor.

Eskişehir'de salatalık, domates, marul ve ıspanak gibi sebzelerin üretildiği seralarda ürünler boy göstermeye başladı. Örtü altında yetiştirilen sebzelerin 12 farklı şehre satışının yapıldığı Eskişehir’de hasada sayılı günler kaldı. Olumsuz hava koşulları yaşanmadığı takdirde mayıs ayının 10’undan itibaren hasadın başlayacağını belirten Eskişehir Yaş Sebze Meyve Üreticiler Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç, ilk hasatla birlikte fiyatlarda da düşüş beklediklerini söyledi.

Seracılıkta İç Anadolu Bölgesi’nin önde gelen illerinden olan Eskişehir’de salatalık, domates, marul ve ıspanak gibi sebzelerin üretildiği seralarda ürünler boy göstermeye başladı.

TARİH VERİLDİ

Eskişehirlilerin çok yakında salatalığa kavuşacağını aktaran Yıldıran Kılıç, “2022 sezonunun sera üretimlerine bismillah diyerek başladık. Yaklaşık 10 gün önce, bazı üyelerimiz de 20 gün önce olmak üzere ekimlerimizi yaptık. Bu yıl nisan ayında kış biraz ağır geçti. Şu anda Eskişehir bölgesinde salatalık, domatesin yanı sıra marulların ve ıspanağın son üretimi yapılıyor. Hava şartları normal giderse mayıs ayının 10’u gibi Eskişehirliler salatalığa kavuşacak inşallah” ifadelerini kullandı.

'ÜRÜN OLMAYIP RAĞBET ÇOK OLUNCA FİYAT ARTTI'

Kış mevsiminde ürün yetersizliğinden dolayı oluşan karamsar yaklaşımın yanlış olduğunu öne süren Kılıç, “Kış mevsimi bu yıl çok ağır geçti. Dolayısıyla ne kadar örtü altı üretim de olsa verim düştü. Ürün olmayıp rağbet de çok olunca fiyatlar tavan yaptı. Bu durum da tabi ki girdilerin de etkisi var ama tek sebep o değil.

Örnek vermek gerekirse geçen yılın girdileriyle üretilmiş patates ve soğan şu anda depoda. Fakat ilk çıkan Hatay, Mersin ve Adana tarafındaki soğan ve patatesin hasadı, hava şartlarının soğuk olmasından dolayı gecikti. Depodaki ürünler de biraz daha değer kazanmış oldu. Dolayısıyla bu fiyatlar da düşecektir, böyle kalmayacak.

'GEÇEN YAZ MEVSİMİNDEKİ FİYATLARA SEBZE YENİLEBİLİR'

Havalar ısındıkça fiyatlar ister istemez aşağı çekilecektir. Sebze işinin kanunu budur. Ne yazık ki son günlerde ‘sebze fiyatları uçtu gitti, battık, bittik’ gibi karamsar bir hava çiziyorlar. Bu da doğru bir şey değil. Eğer bir doğal afet yaşanmazsa Türkiye’de sebze yönünden bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum. Belki de geçen yaz mevsimindeki fiyatlara da sebze yiyebiliriz” dedi.

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