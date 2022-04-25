Türkiye Gazetesi

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Petrol piyasası Çin’de artan vaka sayıları ve ABD’den gelen faiz artırım sinyalleri ile baskı altına girdi. Piyasalardaki baskı ile Brent petrolde sert düşüşler görüldü. Haftanın ilk gününde Brent petrol 102 dolara kadar geriledi. ABD ham petrolü ise 98 dolara kadar çekildi. Petroldeki bu sert düşüşler benzin ve motorinde indirim beklentisi oluşturdu. Peki benzin ve motorine indirim gelecek mi? Akaryakıtta indirim var mı? Benzin kaç TL? 25 Nisan motorin fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin ve motorin fiyatları…

PETROLDE SON DURUM NE?

Geçen hafta 105 dolardan işlem gören Brent petrol, Çin’deki artan vaka sayıları ile ABD Merkez Bankası’ndan gelen faiz artırım sinyalleri ile 102 dolara kadar geriledi. Bununla birlikte, Batı'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle arz kesintileri konusunda önyargı hala yukarı yönlü. Craig Erlam, "Ukrayna'daki savaş ve Rusya'nın ihracatına yönelik potansiyel bir ambargo göz önüne alındığında, riskler kesinlikle daha fazla yukarı yönlü, ancak Çin'deki karantinalar ve Fed kaynaklı ekonomik yavaşlama riski de önemli" ifadelerine yer verdi. Yaşanan sıcak gelişmelerle birlikte “Brent petrol kaç dolar?” sorusu gündem oldu.

25 Nisan Pazartesi brent petrol 102 dolarda işlem görüyor. Uzmanlar brent petrolün 110 dolar üzerinde kalıcı olmadığı sürece düşüş trendine devam edeceğinin altını çizdi.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın artan enflasyona karşı agresif faiz artışına yönelik sözleri piyasaları baskı altına aldı. Özellikle petrol fiyatlarında sert düşüşler görüldü. Brent petrol 102 dolara kadar düştü. ABD ham petrolü ise 98 dolara geriledi. Araç sahipleri ise petroldeki düşüşle “Benzin ve motorine indirim gelecek mi?” sorusunu sormaya başladı. Konu ile ilgili EPGİS ve sektörden herhangi bir açıklama gelmedi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol haftaya sert düşüşle başladı. Brent petroldeki düşüş benzin ve motorinde indirim beklentisi oluşturdu. SPI Varlık Yönetimi Genel Müdürü Stephen Innes "Fed'in faiz oranlarını yükseltmesine ek olarak Çin'deki vaka artışı nedeniyle oluşan tüketim darbesi petrolün yönünü aşağı çevirdi'' ifadelerini kullandı. Ancak analistler, Ukrayna'da savaşın tansiyonun yükselmesi ile AB'ye Rus petrolüne yaptırım uygulama baskısını artırabileceğini ve bu durumun fiyatları yıl içinde daha da yükseltebileceğini söyledi. İşte 25 Nisan güncel akaryakıt fiyatları.

25 NİSAN BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul (Avrupa): 19,00 TL,

İstanbul (Anadolu): 19,01 TL,

Ankara: 19,10 TL,

İzmir: 19,12 TL.

25 NİSAN MOTORİN FİYATLARI KAÇ TL?

İstanbul (Avrupa): 22,02 TL

İstanbul (Anadolu): 22,04 TL

Ankara: 22,12 TL,

İzmir: 22,13 TL.

Brent petrolde sert düşüş! Akaryakıta indirim göründü: Brent petrol kaç dolar? 25 Nisan Pazartesi petrol fiyatları Brent petrol yeni haftaya düşüşle başladı. Geçen hafta 105 doların altına inen Brent petrol yeni haftanın ilk gününde de düşüşünü sürdürdü. Brent petrolün varil fiyatı şuan için 102 dolar seviyesine kadar inmiş durumda. ABD ham petrolü de düşüşe geçerek 100 doların altına kadar çekildi. Petroldeki bu sert düşüş ise akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu. Peki brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı ne kadar? Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 25 Nisan 2022 güncel petrol fiyatları…

Ukrayna ikinci kez Rus topraklarına saldırdı! Petrol boruları füzelerle vuruldu Rusya-Ukrayna savaşının 61. gününde tansiyon yükseldi. Gece saatlerinde Ukrayna ordusu Rusya’nın Rusya'nın Bryansk şehrine saldırdı. Saldırıda petrol boruları hedeflendiği belirtildi. Saldırı anları sosyal medya yansırken, Ukrayna ordusu 2’nci defa Rus topraklarına saldırmış oldu.

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