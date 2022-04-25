Türkiye Gazetesi

Altın ve dolar yorumlarıyla yatırımcıların dikkatle takip ettiği Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ‘Daha fazla kazandırır” diyerek yeni yatırım aracını açıkladı. Miktarı artırın tavsiyesinde bulunan İslam Memiş, gümüşün altından daha fazla kazandıracağını belirtti.

“NE ALTIN NE DOLAR, EN İYİ YATIRIM GÜMÜŞ”

“Ne altın ne de dolar” diyen İslam Memiş, yeni yatırım tavsiyesini açıkladı. Son yıllarda artan gümüş fiyatlarına dikkat çeken Memiş, önemli tavsiyelerde bulundu. Gümüş fiyatlarının daha da aratacağını belirten İslam Memiş, “Dünyada salgın hastalıklar arttıkça gümüş fiyatları da artacak. Gördüğünüz her şeye inanmayın. Fiyatla işiniz olmasın miktarı arttırın.” tavsiyesinde bulundu.

“ALTINDAN FAZLA KAZANDIRIR GÜMÜŞ”

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kendisine ait Youtube kanalından yayınladığı videoda gümüş almak isteyen yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Gümüş fiyatlarının dünya genelinde daha da artacağını belirten Memiş, “Gümüş dediğimiz zaman aklımıza takı, süs eşyası geliyor. Parmağınızdaki yara bandında bile gümüş var. Güneş panellerinde, fotoğrafçılıkta da gümüş kullanılıyor. Sınırlı varlıktır. Altından fazla kazandırır gümüş. 2020 yılında altını tahtından etti. Bu yılın ilk çeyreğinde altından daha fazla getirisi oldu. Gram gram, külçe alabilirsiniz.” dedi.

Altın alınmalı mı satılmalı mı? İslam Memiş tarih vererek altındaki alım fırsatını açıkladı Altın fiyatlarındaki hareketli dalgalanma sürerken yatırımlar fiyatlardaki oynamaları yakından takip ediyor. Özellikle altın fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olup olmadığını merak eden yatırımlar, “Altın daha da düşecek mi? Altın hangi seviyeden alınır? Altın yükselecek mi?” sorularını sormaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaz aylarına doğru girilirken altın fiyatları için kritik seviyelere dikkat çekti. Altında yükselişlerin başlayacağını belirten İslam Memiş, Nisan ayının sonuna kadar ki süreçte altın için geri bir alım fırsatı olarak gördüğünü açıkladı.

İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı: Nisan ayı final ayı, bunlar altındaki son düşüşler! Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken, yatırımcılar nerde alım ya da satış yapacaklarını merak etmeye başladı. Ani düşüşler ve yükselişler yaşayan gram altın ve çeyrek altın hareketli saatler geçiriyor. Peki altın almak için doğru zaman ne zaman? Altın fiyatları daha da düşecek mi? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, “Elimde TL olsa altın da almam dolar da” diyerek altın fiyatlarının tekrardan yükselişe geçeceğini söyledi. Aynı zamanda Memiş, altın için alım fırsat seviyelerini de açıkladı.