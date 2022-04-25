Türkiye Gazetesi

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı, vatandaşlar 9 gün olması beklenen bayram tatili için planlarını yapmaya başladı. Hem memleketine gitmek isteyenler hem de yaklaşık bir hafta sürecek olan tatilde kafasını dinlemek isteyenler rotasını oluşturmak için planlar yaparken, en çok merak edilen konulardan birisi de 'bayramda köprüler ücretisiz mi, bayramda otoyollar ücretsiz mi' oluyor.

BAYRAMDA KÖPRÜLER ÜCRETİSZ Mİ?

Geçtiğimiz yıllarda vatandaşların trafiksiz ve rahat bir şekilde şehir dışına çıkması için ücretsiz olan köprü ve otoyollar bu yıl da ücretisiz olacak mı bilinmiyor. Konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı ancak otoyol ve köprü geçişlerinin bu bayramda da ücretsiz olması bekleniyor.

İŞTE 2022 KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ

KUZEY MARMARA OTOYOLU

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Avrupa Yakası'ndaki bölümü, Silivri ilçesinin Alipaşa semtinde bulunan Kınalı kavşağında başlayıp Yavuz Sultan Selim Köprüsü mevcut bağlantı yollarından başlayıp, Eyüp ilçesi Odayeri semtinde sona eriyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda en kısa mesafe ücreti 39 TL, en uzun mesafe ücreti ise 284,5 TL.

KÖPRÜLER

15 Temmuz Şehitler Köprüsü tek geçiş ücreti: 8.25 TL gidiş geliş: 16.50 TL

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek geçiş ücreti: 8.25 TL gidiş geliş: 16.50 TL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti: 19 TL

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

Kocaeli ile Yalova'yı birleştiren Osmangazi Köprüsü ile İzmir’e 1,5 saat daha erken gidilebiliyor. Osmangazi Köprüsü olmadan İzmir’e İstanbul'dan Eskihisar'dan feribot kullanıldığında 6 saatte, körfez geçişiyle 8 saatte gidiliyor.

İşte Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti:

Otomobil: 184,5 TL

184,5 TL Motosiklet: 129 TL

129 TL Minibüs ve ticari araçlar: 295 TL

295 TL Otobüsler: 350 TL

350 TL Kamyonlar: 464,5 TL

464,5 TL Tırlar: 585 TL

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçmek için minibüsler 250 lira, yolcu otobüsleri 450 lira, kamyonlar 500 lira TIR'lar 950 lira motosikletler ise 50 lira ücret ödeyecek. Hem köprü hem de otoyolu tamamen kullanan bir otomobil 272.50 lira ücret ödemesi gerekiyor.

Bayram tatili 9 gün olabilir Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleşecek olan toplantının ana gündem maddesi Ramazan Bayramı tatili...