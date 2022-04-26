Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Türkiye’nin şeker pancarı üretiminde 5’inci sırada yer aldığını, üretim böyleyken şekerde arz sıkıntısı yaşanmasının şaşırtıcı olduğunu ifade eden Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancılar Derneği (GİMAT) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aydoğan, “Özel şeker fabrikaları, stokçuluk yapıyor ya da birilerine yaptırıyor. Ya kendileri alıp malı bir yerde depoluyorlar ya da birilerine bu malı gönderiyorlar ve ‘Bu malı elinde tut, sat dediğimde sat’ diyorlar. Fiyatların yükselmesinin tek sebebi bu. Piyasada ‘şeker yok’ havası estiriyorlar. Böyle giderse bir ay sonra şekerde 1000 liraları konuşacağız” dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından özel fabrikaların 575 liraya şeker satacağı ifade edilmesine karşın buna riayet edilmediğini anlatan Aydoğan, “575 liradan piyasa bir çuval şeker bile vermediler. Şu anda devlet, piyasaya 50 kilogramlık bir çuval şekeri 550 liradan veriyor. Özel şeker fabrikaları ise 850-875 liradan satıyor. Özel fabrikaların amacı, fiyat aralığını 1.000-1.500 liraya tırmandırmak” diye konuştu.

ÖZELE DENETİM ŞART

Dünya pazarında şekerin TL bazlı fiyatının 380 lira olduğuna işaret eden Aydoğan, şöyle konuştu: Bu ürünü ithal ettiğinizde bile 850’ye değil, en fazla 550 liraya satarsınız. Aradaki 300 lirayı kim kazanıyor araştırmalıyız. Özel şeker fabrikaları kesinlikle çok ciddi anlamda denetlenmeli. Özellere bir maliyet analizi yaptırılmalı, neden 850 liraya şeker sattıkları sorulmalı. İlgili Bakanlık ithalata müsaade etmeli yoksa bir ay sonra 1.000 lira ve üzerini konuşacağız.

Bakan Kirişçi'den 'şeker stoku' açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, katıldığı bir programda şeker stokları, tarım ve üretim ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişçi "Şekerle ilgili bir şekilde algı operasyonlarının olduğunu görüyoruz." dedi.

Şekerde fiyat oyununu bozacak gelişme Ayçiçek yağından sonra şeker fiyatlarında da fahiş fiyat artışı ve stokçuluk sorunları yaşanıyor. Türkiye’de şeker sıkıntısının olmadığını belirten Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Eskişehir Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Aktaş, insanımıza yetecek ve ihracat yapacak kadar şekerimiz olduğunun altını çizerek fahiş fiyatlandırma ile ilgili adım attıklarını söyledi. Aktaş, Türk Şeker tarafından üretilen şeker ürünlerinin ambalajlarında fiyat olacağını belirterek, bunun da piyasadaki yüksek fiyatların aşağıya çekilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.