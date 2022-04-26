Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK | SAKARYA

Türkiye'nin kalkınmasında ve dünya ile rekabet etmesinde yerel yönetimler önemli bir rol oynuyor. Bu konuda her il kendini öne çıkaracak projelere imza atarken, bazı şehirler birden fazla alanda kendini geliştiriyor. Bu kapsamda markalaşmaya odaklanan Sakarya da güçlü olduğu tarım, sanayi ve spordaki bilinirliğine turizm ve eğitimi de eklemeyi hedefliyor. Kentin marka şehir olma hedefindeki en iddialı çalışmalar tarımsal üretimde yapılıyor. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ziraat Mühendisi olması nedeniyle tarım ile ilgili her çalışmada bizzat yer alıyor. Yüce’nin en çok önem verdiği projelerden biri 40 milyon liralık yatırım bütçesine sahip 'Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'.

İHRACAT POTANSİYELİ DE ARTACAK

Akyazı ilçesinde 53 bin metrekare üzerine kurulu serada, topraksız tarım ve jeotermal ısıtma tekniğinden yararlanılıyor. Projenin birinci etabındaki ilk çalışmalar bu ay başlarken, 65 bin kök domates fidesi dikildiğini anlatan Yüce, “Normal üretimde 1 dönümde 5 ton verim alınıyor ama biz merkezimizde 1 dönümde 50 ton domates yetiştireceğiz. 25 dönümlük alanda toplamda 1.250 ton verim elde etmeyi hedefliyoruz. Yılın her ayı hasat yapabileceğimiz bu yerde domatesin yanı sıra biber ve patlıcan gibi ürünler de yetiştirerek ülkemize tarımsal model kazandıracağız. Ayrıca bu sayede tarımsal ürün ihracatı potansiyelimiz de artacak” dedi. 40 kişinin çalıştığı 'Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'ni daha da büyüteceklerini anlatan Yüce, 300 dönümlük bir alan üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

ALMANLARLA TIBBİ BİTKİ ANLAŞMASI

Yanık Mahallesindeki Fidan Teşhir ve Üretim Alanı da Yüce’nin Sakarya markasına katkı sunacağını söylediği projelerden. Bu alanda, sözleşmeli üretim modeliyle organize edilen üreticiler tüketiciyle buluşturuluyor. 10 milyon TL’lik fidan diktiklerini belirten Yüce, “Burada çiftçilerimizle beraber 40 çeşit ağaç ve 50 çeşit çalı yetiştiriyoruz. İsteyen herkesle sözleşmeli tarım yapmak için kapımız açık. 3 bin dekarlık Sakarya Botanik Vadisi’nde ise tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirip ihraç ediyoruz. Alman firmasıyla iş birliği yaptık. Kuşburnu için Alman firması toplama makinesi yapıyor. Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi projemiz ile yüksek verimli üretime devam ederken Sakaryalı çiftçilerimize de yeni nesil tarımsal eğitimler veriyoruz. Ayrıca Sakarya’ya kazandıracağımız Proje Tarım Lisesi ile en modern ve teknolojik tarımsal uygulamaları gençlerimize aktaracağız” diye konuştu.

TURİZM DESTİNASYONU DA OLACAK

“Acarlar Longozu’na yaptığımız 10 milyon TL’lik yatırımla dünya çapındaki turizm destinasyonları listesine gireceğiz” diyen Yüce, şöyle devam etti: Maden Deresi de doğa harikası olmaya aday. Burada yürütülecek çalışmalarla eski maden galerileri turizme açılacak. Çam Dağı’nda 50-60 dönümlük bir bölgeyi de doğa yürüyüşü için uygun bir alana dönüştüreceğiz. Ayrıca Uzungöl’ün minyatürü olma özelliğine sahip Taraklı’daki Karagöl’e kolay ulaşım için çalışmalara başladık. Bütün bu turizm alanlarını rehberlerin kayıtlarına sokacağız.

UZAN'IN ÇİFTLİĞİ ÇİLEK BAHÇESİ

20 proje sözü vermelerine rağmen üç yılda 140 projeyi tamamladıklarını anlatan Ekrem Yüce, Cem Uzan'ın çiftliğinin kullanım hakkını belediyenin aldığını ve çilek ektiklerini söyledi. Yüce, “Sakarya'nın en büyük çilek çiftçisi biziz. 20 dekarlık bir alan. Salep ve safran da ektik” açıklamasını yaptı.

BİSİKLETLE '40 NOKTA 40 ROTA'

Şehri bisiklet yollarıyla bir ağ gibi örmeyi planladıklarını anlatan Yüce, “3 etaptan oluşan bir projemiz var. Bunun 95 km’lik ilk etabı tamamlandı. 2 ve 3. etaplarla birlikte 120 km’lik bisiklet yoluna sahip olacağız. Hedefimiz Sakarya’mıza 500 km’lik bisiklet yolu kazandırmak. 40 Nokta 40 Rota projemizle baştan sona bisikletle gidilebilen bir parkur planlıyoruz" diye konuştu.

ARI SÜTÜ VE ZEHRİ ÜRETECEK

Ekrem Yüce, '54 Katılımcı Arıcılık' projesi kapsamında arıcılık faaliyetlerinin modern bir vizyon ışığında yeniden yapılandırılmasını hedeflediklerini belirterek, “Üç etaptan oluşan projenin ilk basamağında 550 Sakaryalı üretici eğitim programına alındı. Ana arı, şifa kaynağı olan arı sütü, arı zehri, polen ve propolis üretim yollarını çiftçilere uygulamalı olarak aktarıyoruz” dedi.

Gübre ve ilaç masrafı yok: Gıda krizine çözüm jeotermal seralar Türkiye 5 bin 400 dekarlık alanda gerçekleştirdiği ‘jeotermal tarım’ ile dünyada ilk sırada yer alıyor. Sektör temsilcileri 30 bin dekar üzerinde potansiyeli bulunan ülkemizin, bu alana yapılacak olan yatırımlarla, tarım ve gıdada yaşanan krizi çözebileceğini belirtiyor.