Türkiye Gazetesi

Bilet fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 30-40 arttığını söyleyen yetkili “Akaryakıta zam gelince fiyatları mecburen artırdılar. Vatandaş, bazı illere giderken uçağı tercih ediyor. Bugün itibarıyla bizde de yoğunluk başladı. Boş otobüs kalmaz" dedi. İstanbul Seyahat yetkilisi ise "Geçen cuma gününden itibaren satışlarda artış başladı. En fazla talep Anadolu’ya gidişlerde oluyor. Gitmek isteyen vatandaş gidiyor. 300 lira için evde oturmaz kimse. Geçen yıl da kriz var, fiyatlar arttı haberleri çıktı, bizde boş otobüs kalmadı. İstanbul-Konya geçen yıl 240’a gidiyorduk. Bu yıl 330’a yükseldi. Vatandaşlar elini çabuk tutsun, son güne kalırlarsa bilet bulamazlar" açıklamasında bulundu.

UÇAK BİLETLERİNDE SON DAKİKA SATIŞ AZ

Uçak bileti satan acentelerde de işler hızlandı. Taksim Turizm yetkilisi erken bilet alanların daha uyguna bulabildiğini belirterek “Bayram biletini 1 ay önceden alanlar oluyor. Son güne kimse bırakmıyor. Çok acil bir durum olduğunda son dakika satışları yaşanıyor. Daha çok hava yolu şirketlerinin internet siteleri üzerinden alınıyor. Genel olarak bu bayram satışlarımız iyi. Bu hafta daha fazla satış olacağını planlıyoruz” dedi.

Biletlere zam gelmeden vatandaşlar otogara akın etti İstanbul’da, Ramazan Bayramı öncesi otobüs bileti almak isteyen vatandaşlar terminallerde yoğunluk oluşturmaya başladı. Birçok firma ise bayramın yaklaşmasıyla birlikte ek seferler için çalışmaya başlayacaklarını belirtti. Vatandaşlar bayram öncesi biletlere zam gelemeden aldıklarını belirtirken otobüs biletlerinin uçak bilet fiyatlarıyla yarışır hale geldiğini de bildirdi.