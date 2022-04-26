Türkiye Gazetesi

Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Üst Yöneticisi Ozan Aydemir; "2018'de toplam küresel pazar 138 milyar dolar iken, bu rakam 2019'da 152 milyar dolara yükseldi. Salgının ve kapanmaların yoğunlaştığı 2020'de küresel oyun pazarının büyüklüğünün 177 milyar dolara çıktı. 2021'de ise bu rakam 176 milyar dolar olarak kayıtlara geçti" dedi. Türk oyun şirketlerinin 2020'de neredeyse 2 milyar dolar civarında yatırım aldığını, yatırımların 2021'de de devam ettiğini bildiren Aydemir "2021'de Türkiye'de 54 girişim, yatırım aldı. 266 milyon dolarlık bir hacim oluştu. Türk oyunlarının globaldeki başarısı yadsınamaz. Türk yazılımcıları ve mobil oyun firmaları oldukça iyi. Trendleri takip ediyorlar, oyun kalitesini gün geçtikçe artırıyorlar" diye konuştu. Türkiye'de, 165'in üzerinde profesyonel espor takımı ve 8 bin 126 lisanslı e-Spor oyuncusu bulunuyor. Yatırımların her yıl arttığı oyun sektörünün, 'metaverse' dünyasının da temeli olması bekleniyor.

Dijital oyunları çocuklarınızla birlikte oynayın Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, çocukların bilgisayar, telefon ya da tablet gibi cihazlardan oyun oynamaları ve sosyal medya kullanımı konusunda anne babalara bazı tavsiyelerde bulundu.

Dijital oyun sektöründeki tarihi satış Türkiye'deki şirketlerin değerine yarayacak Abaküs Bağımsız Denetim Ortağı Bektaş, ABD'li Zynga firmasının Türk oyun şirketi Peak Games'i 1,8 milyar dolara satın almasıyla istatistiksel parametrelerin değiştiğini belirterek "Bu satış Türkiye'deki şirketlerin değerine olumlu yansıyacak" dedi.