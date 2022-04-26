Türkiye Gazetesi

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı işgal girişiminden bu yana, savaşın taraflarından ithalat yapan ülkeler zor günler geçiriyor. Ayçiçek yağı ve buğday ithalatının çoğunu bu iki ülkeden yapan Batıda fiyatlar arttı, stoklar azaldı. Tüketiciler marketlerde ayçiçek yağına hücum ederken, fiyatlarda sert yükselişler yaşandı.

Bu durum Türkiye için de geçerli oldu. Üst üste gelen zamlar ve fırsatçıların stok oyunu ile birlikte fiyatlar yükseldi, ayçiçek yağı bir numaralı gündem haline geldi. Ukrayna'dan yola çıkan gemilerle Türkiye'ye taşınan ayçiçek yağları ise arz krizini bir süreliğine çözdü ancak yeterli olmadı.

18 BİN TON AYÇİÇEK YAĞI İTHALATI HAMLESİ

Dünya Gazetesi'nin aktardığı habere göre; yükselen fiyatlar ve gündemden düşmeyen stok krizi sonrası Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) ayçiçek yağı için ithalat hamlesi geldi. TMO, dün 18 bin ton ham ayçiçek yağı ithalatı için uluslararası ihale açtı. Avrupalı ticaret kaynakları tarafından yapılan açıklamada, 28 Nisan'a kadar tekliflerin alınacağı belirtildi.

İhalede, ürünün 16 Mayıs ile 16 Haziran arasında Tekirdağ ve Mersin limanlarına teslim edilmesi istendi. İhaleye katılanlar daha önce Mersin limanı depolarına getirdikleri ayçiçek yağını satmak için de teklif verebilecekler.

Endonezya’dan piyasaları sarsan karar: Palm yağı ihracatı yasaklandı! Ayçiçek yağı fiyatları artacak mı? Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte tüm dünyada ayçiçek yağı krizi baş göstermişti. Ülkeler yağdaki tedarik sorununu çözmeye çalışırken bir kötü haberde Endonezya’dan geldi. Dünyanın en büyük palm yağı üreticisi olan Endonezya palm yağı ihracatını durdurduğunu açıkladı. Endonezya Devlet Başkanı Widodo tarafından bir video yayınlanarak, palm yağı ihracatını Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin küresel gıda enflasyonunun rekor seviyeye yükselmesi nedeniyle yasakladığını açıkladı. Alınan bu kararın ardından “Ayçiçek yağı fiyatları yükselecek mi? Palm yağı nedir? Yağ fiyatları artacak mı?” soruları araştırılmaya başlandı.

İngiltere’de ayçiçek yağı krizi büyüyor! Fiyatlar arttı satışlara sınırlama getirildi Ayçiçek yağı krizi İngiltere’de de başladı. Bazı market zincirleri, yemeklik yağ satışlarına sınırlama getirdi. Öte yandan yağ fiyatlarında da yüzde 10 fiyat artışına gidildi. Marketlerden yayınlanan görüntülerde, reyonlara ibre asılarak satışlara sınırlama getirildiği görüldü.