Türkiye Gazetesi

Şampiyonluğa bir puan uzaklıkta olan Trabzonspor'da taraftarlar şampiyonluk kutlamaları için kente akın ediyor. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak'tan Trabzon'a hareket eden tüm otobüsler 26 Nisan ila 2 Mayıs arasında tamamen doldu. Ek sefer çıkartan otobüs işletmecilerinin çıkarttığı ek seferler de 10 dakikada tükendi. Bordo-mavili taraftarların yoğun talebi üzerine ilerleyen günlerde Trabzon'a yeniden ek seferlerin koyulması bekleniyor.

"TRABZON'A TÜM OTOBÜSLER DOLDU"

Otobüs firmasının Batı Karadeniz ve Marmara Bölge İşletmecisi Gökhan Akkaya, Trabzon'a 2 Mayıs tarihine kadar çıkartılan tüm sabit ve ek seferlerin dolduğunu belirterek şunları ifade etti:

" Trabzon biletleri şu anda yapılan ek seferlere rağmen tamamen bölgemizde dolmuş durumda. Öncü şehirler olan İstanbul, Kocaeli ve Gebze'de buralardan da araçlar dolmuş durumda. Batı Karadeniz ve Marmara bölgelerinde Trabzon için şu anda yer bulunmuyor. Çevre illerden de olsun Zonguldak'tan Bartın'dan Akçakoca ve Sakarya'dan bile soranlar var, fakat Çift katlı otobüslerimiz de dahil olmak üzere dolmuş durumda. Herhangi bir yerimiz bulunmuyor. Şu anda bugün itibari ile akşam dolu, ayın 2'sine kadar yani Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlayacağı güne kadar tamamen doldu. Sabit olarak şu anda 6 tane seferimiz var. Buna ek olarak çevre illerden 12-13 adet ek sefer açıldı. Ama şu anda dediğim gibi hepsi doldu. Trabzonspor'un kutlama gününe kadar şu anda otobüs firmalarının hiç birinde yer yok"

Trabzonspor taraftarları, Fraport TAV Antalyaspor maçına bilet alabilmek için gişe önünde kuyruk oluşturdu

Binlerce taraftar şampiyonluğu Trabzon'da kutlamak adına büyük bir heyecan duyarken, bordo-mavililerin haftaya Antalyaspor ile evinde oynayacağı maçta hem şehrin hem de tribünlerin karnaval havasına bürünmesi bekleniyor.

Trabzon'a akın var! Otobüsler, uçaklar, oteller tam kapasite doldu... Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor, şampiyonluk için geri sayıma geçmiş durumda. Tarihe anlara tanıklık etmek isteyen Trabzonspor sevdalıları şehre akın ediyor. Uçak ve otobüs seferlerinde biletler tükendi.

Trabzonspor - Antalyaspor maçına bilet bulmak mümkün değil! Trabzonspor'un cumartesi günü evinde Antalyaspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı, Bordo-Mavili taraftarlar sahurdan itibaren bilet kuyruğuna girmeye başladı. Çekilen çile, yıllar süren şampiyonluk hasretinin dineceği güne tanıklık etmek için...

Tribünden Adana dürüm attılar! Trabzonspor maçında "sahalarda ender görülebilecek" an Trabzonspor, Adana Demirspor deplasmanında 1-3 kazandı ve şampiyonluğun resmen ilanını sadece 1 puan kaldı. Gergin bir atmosferde oynanan maçtan önce tribünlerden sahaya yabancı madde yağdı. Yusuf Erdoğan'a isabet eden Adana dürüm "sahalarda ender görülebilecek" an olarak kayıtlara geçti.