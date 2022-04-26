Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekleri maaşlarına ilişkin 'sürprizimiz var' diyerek açıklamalarda bulundu. Bilgin, milyonlarca emekliyi ilgilendiren bu müjde haberi 1 Mayıs'ta açıklayacağını söyledi.

Emekliler zam haberlerini dört gözle beklerken geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile milyonlarca emekliye müjde veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ‘emeklilerin yüzü gülecek’ diyerek Temmuz ayını işaret etmişti. Bakan Bilgin, yapılan zammın enflasyonun üzerinde olacağını belirtmişti.

GÖZLER 1 MAYIS'TA

Bu açıklamaların ardından Bakan Bilgin bugün tekrar konuştu ve milyonlarca emekli için müjde haberi verdi. Bakan, tekrar Temmuz ayını işaret ederek " En düşük emekli maaşı artacak dedi ve şu ifadeleri kullandı:

Temmuzda sürprizimiz var. 1 Mayıs'ta açıklayacağım. En düşük emekli maaşı artacak. Emekli bayram ikramiyesi 27-28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak.

Bakan Bilgin açıkladı: Zamlar netleşti, 'Müjdeler Temmuz'da' Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, milyonlarca emekliyi enflasyon karşısında ezdirmeyeceklerini söyleyerek Temmuz ayını işaret etti. Böylelikle yapılacak iyileştirme ile birlikte emeklilerin kazancının yükseleceği, temmuz ayında enflasyon artışına bağlı olarak maaşlarının artacağı belirlendi.

Bakan Bilgin tarih verdi, emeklileri sevindirecek haber! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ve emekli maaşları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Temmuz ayında işçi, memur ve emeklilere yönelik artış düzenlemelerinin müjdesini verdi.

Bakan Bilgin'den emekli ikramiyesi, asgari ücret, EYT ve 3600 açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, NTV'de konuştu. Bilgin milyonlarca vatandaşın merak ettiği emekli ikramiyesi, asgari ücret, 3600 ve EYT konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin bayram ikramiyelerinin geçen yıl olduğu gibi bu yılda 1100 TL olacağını ve 28-29 Nisan tarihleri arasında yatırılacağını duyurdu.