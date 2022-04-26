Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, merakla beklenen 3600 ek gösterge meselesine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Bilgin, “Kamu personelinin 3600 ek gösterge meselesi, mayıs ayı içerisinde bitireceğimiz çalışmalardan bir tanesi" diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdkei günlerde detaylı bir açıklamayla konuyu kamuoyuna duyuracağını ifade etti.

BAKAN BİLGİN'DEN ŞEHİT ÖĞRETMEN YILMAZ'IN BABAEVİNE ZİYARET

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bir dizi programa katılmak için Gümüşhane’ye geldi. İlk olarak Torul ilçesine gelen Bakan Bilgin, Haziran 2017'de Tunceli'de terör örgütü PKK tarafından katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın ilçedeki babaevine ziyarette bulundu. Ziyaretin ardından Gümüşhane’ye hareket eden Bakan Bilgin, sırasıyla AK Parti ve MHP teşkilatlarını ve son olarak Gümüşhane Belediyesi’ni ziyaret etti. Bakan Bilgin daha sonra, Gümüşhane İl Özel İdaresi’nde düzenlenen iftar programına katıldı. Burada işçilerle birlikte iftar yapan Bakan Bilgin, programın sonunda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

“ÇALIŞMALARIMIZ NİHAYETE ERMEK ÜZERE”

3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Enflasyonun tahribatlarına karşı koruyacak yeni çalışmalarımız var. Önümüzdeki günlerde sayın Cumhurbaşkanımızın daha kapsamlı bir şekilde bu konuyu kamuoyuyla paylaşacağını söylüyorum. Bütün çalışanlarımız asgari ücretliler, emekliler, memurlar, kamu personelleri, işçi ve memur emeklileri bütün bunlar herkes bilsin ki Türk devleti sosyal hukuk devletidir ve çalışanlarını mutlaka korur, hepsiyle ilgili de çalışmalarımız devam etmektedir. Bunları programımıza göre kamuoyuyla paylaşacağız. Kamu personelinin 3600 ek gösterge meselesi, mayıs ayı içerisinde bitireceğimiz çalışmalardan bir tanesi. Onu da kapsamlı bir şekilde ele aldık, çalışmalarımız nihayete ermek üzere bu ay içerisinde tamamlayacağız ve milletimizle de bunu paylaşacağız. Dolayısıyla çalışanlarımız şundan emin olsunlar, devletimiz sizi asla unutmadı. Türkiye’nin işçileri, Türkiye’nin emekçileri, emeklileri Türk devleti sizin yanınızdadır. Bu enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak çalışmalar önümüzdedir bunları adım adım kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

3600 ek gösterge için mesai hızlandı 3600 ek göstergede mayıs sonu için tarih verilmişti. O tarih yaklaşırken 3600 ek gösterge konusunda çalışmalar hız kazandı. Memur-Sen, yapılan görüşmelerde düzenlemenin tüm meslek gruplarını kapsamasını istediğini belirtti.

3600 ek göstergede son dakika gelişmesi! Bakan Bilgin tarih verdi Son dakika 3600 ek gösterge açıklaması: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek göstergede çalışmamız son aşamaya geldi. Sosyal tarafların da katılımıyla çalışmamızı tamamlamak üzereyiz. Ümidimiz Mayıs ayında çalışma tamamlanacak ve Meclis'e intikal ettirilecek" dedi.

AK Partili Akbaşoğlu açıkladı! 3600 ek gösterge, EYT, asgari ücret, memur ve emekliye zam müjdesi Türkiye'de milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek gösterge ve asgari ücrette ek zamma ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. 3600 ek göstergenin temmuz ayına kadar çıkarılacağını belirten Akbaşoğlu, "Asgari ücrete ikinci zam konusu temmuz ayında ele alınacak" dedi.