Türkiye Gazetesi

Ömer Temür | İSTANBUL

Havaların ısınmasıyla birlikte yumurta fiyatları geriledi. 30 adetlik büyük boy yumurtanın fiyatı son bir ayda 45 liradan 38 liraya gerilerken, orta boy yumurtanın fiyatı 36, küçük boy yumurtanın fiyatı da 32 liraya kadar indi. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR) Başkanı İbrahim Afyon, Türkiye'de yıllık 1 milyar 600 milyon adet yumurta üretildiğini belirterek bunun yüzde 80'inin iç pazarda tüketildiğini, kalan yüzde 20’lik kısmının da ihraç edildiğini bildirdi. Yıllık kişi başı yumurta tüketiminin ise 214 adet olduğunu ifade eden Afyon, ancak tüketimin yaz ve kış aylarına göre farklılık gösterdiğini söyledi. Afyon, yumurtanın en çok kış aylarında tüketildiğine dikkat çekerek “Yazın havaların ısınmasıyla tüketim alışkanlığı değişiyor. İnsanlar hafif beslenmek istiyor. Ayrıca ‘Yazın yumurta yenmez, rahatsız eder’ diye bir kanı var. Halkın kahvaltı alışkanlığı yaz aylarında değiştiği için fiyatlar düştü. 30 adetlik büyük boy yumurta 45 liradan 38 liraya kadar geriledi. Orta boy 36 lira, küçük boy ise 32 liradan satılıyor” diye konuştu.

FİYATLAR DAHA DA DÜŞEBİLİR

Fiyatların daha da gerileyebileceğini dile getiren İbrahim Afyon, ancak bunun üretim açısından bazı riskleri bulunduğunu söyledi. Afyon şunları kaydetti: Üretici, maliyetlerini karşılamakta zorlanıyor. Bir yumurtanın ambalajsız, nakliyesiz çıplak maliyeti 1,35 lira. Şu an üreticiden çıkış fiyatı ise 1 liranın altında. Bir buçuk yıl önce 2.700 lira olan yemin tonu şu an 7 bin lira. TMO maliyetlerin düşürülmesi için iki ayda bir mısır desteği veriyor. Yem giderimizin yarısını karşılıyor. Bu destek bizim için çok önemli. Fiyatlar daha da aşağı gelir mi, gelebilir. O zaman biz hayvan varlığını azaltmak zorunda kalabiliriz. Onun için TMO mısır desteğine devam etmeli.

Marketler yumurtada kâr payını düşürmeli KDV indirimi öncesi yumurta fiyatlarına artış yapan firmalarla ilgili müfettiş denetimleri sürerken, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, fiyatları üreticinin yükseltmediğini söyledi.

Yumurta fiyatlarıyla ilgili açıklama: Maliyetine satıyoruz Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, KDV indirimi öncesi yumurta fiyatlarında yaşanan artışla ilgili müfettiş görevlendirmesini değerlendi. Afyon, "Müfettişlerin görevlendirilmesini destekliyorum çünkü ben üretici olarak zarar ediyorum, yumurtayı anca maliyetine verebiliyorum. Fahiş fiyata satma durumum yok. Müfettişler bunu açığa çıkarır." dedi.