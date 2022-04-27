Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Bankasının (FED) 4 Mayıs'taki kritik faiz kararına bir hafta kaldı. FED Başkanı Jerome Powell'ın "50 baz puanlık artırım masada" açıklamasının ardından, küresel piyasalarda risk iştahı azalıyor. Borsalarda ve emtia fiyatlarında gerileme yaşanıyor. Dolar ise "güçlü" görünümünü koruyor. Analistler "Jeopolitik riskler ve Çin ekonomisine ilişkin endişeler devam ederken, enflasyonist baskılar sebebiyle FED'in oldukça şahin para politikasına geçmesi, küresel ekonomiyi rahatsız ediyor. Yüksek faiz ortamının etkileri beklenenden daha sert olabilir ve resesyona yol açabilir. Ekonomik aktiviteye ilişkin bu endişeler, risk iştahının da düşük seyretmesine sebep oluyor. Bütün bunlara rağmen hisse senedi piyasalarında olumlu haber ve pozitif bilanço kaynaklı fiyatlama eğilimi görülebilir" görüşünü dile getiriyor.



FED Başkanı Jerome Powell

BIST100, DOLAR VE ALTINDA DİRENÇLER

Teknik açıdan BİST100 endeksinde 2.440 ve 2.370 seviyelerinin destek, 2.550 puanın direnç konumunda olduğunu belirten anailistler, dolarda 14,75-14,85 arasında hareketliliğin görülebileceğini belirtiyor. Ons altının 1.900 dolar üzerinde tutunmaya çalıştığını belirten analistler, gram altında da 900 TL seviyesinin kuvvetli destek olduğunu vurguluyor. Petrol fiyatları ise Çin'deki kapanmalar ve resesyon endişeleriyle, 100 dolara yakın seviyelerde zayıf seyrediyor.

İslam Memiş’ten ezber bozan tavsiye! Ne altın ne dolar: En iyi yatırım gümüş Altında düşüş terendi devam ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten ezber bozan bir tavsiye geldi. ‘Ne dolar ne altın’ diyerek gümüş fiyatlarına dikkat çeken İslam Memiş, şuan için en iyi yatırımın gümüş olduğunu söyledi. Salgın hastalıkların dünya genelinde arttıkça gümüş fiyatlarının da artacağını belirten İslam Memiş, “Gördüğünüz her şeye inanmayın. Fiyatla işiniz olmasın miktarı arttırın.” tavsiyesinde bulundu

Petrol 100 dolara kadar geriledi! Benzin ve motorine indirim gelecek mi? Brent petrole Çin darbesi: 25 Nisan 2022 akaryakıt fiyatları Petrol fiyatlarındaki sert düşüş sürüyor. Çin’de vaka sayıların artmasıyla gündeme gelen kapanma ve Fed’in artan enflasyona karşı faiz artırım sinyali vermesi Brent petrolde sert düşüşler görüldü. Brent petrol yüzde 3 değer kaybederek 102 doların altına kadar indi. ABD ham petrolü ise 100 doların altına kadar geriledi. Petroldeki bu sert düşüşler ise akaryakıtta indirim beklentisi oluşturdu. Peki akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi? Benzin ve motorin ne kadar? Brent petrol kaç dolar? 1 litre benzin kaç TL? Motorine indirim gelecek mi? İşte 25 Nisan 2022 güncel akaryakıt fiyatları…