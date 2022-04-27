Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Kabine Toplantısı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Şu anda İstanbul'da otellerde mayıs ayı doluluk oranı yüzde 92... Nisanda da yüzde 68 civarında gidiyor. Yani önümüzdeki ay, İstanbul'da otellerde yer bulunamayacak. Araplar gelmeye başladı. Suudiler de gelmeye başlar. Turizmle ilgili beklentilerimiz çok iyi. Ben turizmde 45 milyon turist 35 milyar dolar gelir hedefimizi geçeceğimize inanıyorum. Harcamalar artıyor, gelenler fazla kalıyor. Şu anda otelleri 2-3 ay kapatanlar var" diye konuştu.

RUSLARA ÖZEL SİSTEM

Bakan Nebati, Rusya-Ukrayna savaşı ile Visa ve Mastercard ödeme sistemlerinin yaptırım çerçevesinde hizmetlerini durdurması ve karar sonrasında Rus turistlerin bu kartlar ile harcama yapamamasının hatırlatılması üzerine de "Rusya'nın Mir sistemi var. MirKart çok iyi bir şekilde kullanılıyor. Türkiye'de bunu kullanan işletmelerin oranı yüzde 15'lerde, şimdi bankalar hızlı bir şekilde dağıtım yapıyorlar. Sıkıntı olmayacak" açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum açıkladı, Doğanyol Safranbolu gibi turizm kasabası olacak Malatya’nın Doğanyol ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi ile Doğanyol ilçesinde tamamlanan ve yapımı devam eden konut ve iş yerlerini inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı iftar programında, “Herkes Doğanyol'da, Pütürge’de böyle bir dönüşüm yapamaz.” dedi. “Burada birçok film çekilecek. Burası Safranbolu gibi bir turizm kasabası olacak.” ifadelerini kullanan Bakan Kurum, Elazığ ve Malatya için toplam 40 milyar lira harcandığını belirterek, muhalefete “Kaşık verirsiniz, kapı kırık. Ekmek verirsiniz, altı yanık!” eleştirisinde bulundu. Kurum, “6 artı 1, 7 değil; 77 parti de bir araya gelseniz, Cumhurbaşkanımızı yıkamayacaksınız.” diye konuştu.

Turizme bayram morali Turizm sektörü, ziyaretçi ülkeler arasında ilk sırada yer alan Rusya ve üçüncü ülke konumundaki Ukrayna arasında başlayan savaş sebebiyle 2022 yılıyla ilgili beklentileri gözden geçirmeye başladı.