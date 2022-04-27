Türkiye Gazetesi

Altın yatırımcıları yaşanan düşüşün ne kadar süreceğini merak ederken uzman İslam Memiş'te düşüşlerin kalıcı olmadığı yönünde açıklama geldi. Fed başkanlarının faiz artırım sürecine yönelik şahin açıklamaları ve dolar endeksinin 101 seviyesinin üstüne çıkması küresel altın fiyatlarında düşüş trendine neden oldu. Rusya Ukrayna Savaşı devam eden Putin’in İstanbul’daki barış müzakerelerine yönelik olumlu açıklamaları piyasaları baskıladı. Herkes FED kararı öncesi altındaki son durumu merak ediyor. İşte 27 Nisan tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? sorularının cevabı

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları Powell ve diğer Fed başkanlarının agresif açıklamaları yatırımcıları jumbo bir faiz artırımına şimdiden hazırladı. Fed faiz kararı için piyasalarda 50 baz artış kesin gözüyle bakılırken 75 baz puan söylentileri altının daha da baskılanmasına yardım etti. Küresel piyasalarda ons altın 1.900 dolar seviyesinin altına indi.

Küresel altın fiyatları sert düşerken yurt içi piyasalarda altın dolar/TL kuruna bağlı olarak daha yumuşuk bir düşüş gerçekleştirdi. 27 Nisan Çarşamba gram altın 903 TL’den işlem görüyor.

Emtia ve döviz analisti Bhavik Patel kısa vadede altın fiyatlarının düşüş trendine devam edeceğini ancak uzun vadeli yatırımcının endişelenmemesi gerektiğine işaret etti.

27 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları haftaya düşüşle başlarken 27 Nisan Çarşamba yönünün aşağı tutmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda dolar endeksinin 102 seviyesini aşması, Fed faiz artışına yönelik agresif açıklamalar değerli metali Nisan ayının en düşük seviyesine geriletti. Emtia analistleri Fed'in yaklaşan politika toplantısında agresif bir şekilde faiz oranlarını artıracağı ve külçe fiyatlarındaki ilave kazanımları sınırlayacağı beklentilerine ilişkin endişeler nedeniyle ABD doları iki yılın en yüksek seviyesine ulaştığını ifade ediyor. Dolar endeksinin yükselmedi altın fiyatlarını bakılarken 27 Nisan altın fiyatları merak edildi.

Çeyrek altın: 1.476 TL alış, 1.492 TL satış fiyatı,

Yarım altın: 2.950 TL alış, 2.985 TL satış fiyatı,

Cumhuriyet altını: 5,891 TL alış, 5.947 TL satış fiyatı,

Ons altın: 1.899 dolar.

DÜNYA BANKASI'NDAN ALTIN AÇIKLAMASI

Dünya Bankası, enerji ve tarım emtiaları fiyat tahminlerini yayınladı. Doğu Avrupa'daki çatışmanın emtialar üzerinde en önemli etkiye sahip olacağını söyledi. Bankanın analistleri altın fiyatlarının 2023 yılında düşeceğini ifade ederken 2022 yılı altın tahmini için şu değerlendirmelerde bulundu:

"Altın fiyatlarının, 2023'te düşüş öncesi 2022 yılında mütevazı bir şekilde artması bekleniyor. AB ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha sıkı para politikasının ağırlığı Fed'in enflasyonist sorunları gidermek için agresif oran artışlarının altın fiyatlarını baskılaması bekleniyor.''

Raporda, "Uzun vadede altın fiyatları Rusya Merkez Bankası'nın politikalarından etkilenebilir ve eğer büyük altın satışlarına girerse fiyatlar önemli ölçüde düşebilir" denildi.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN TAHMİNİ

Fed Başkanı Powell’in enflasyonla mücadele için daha hızlı ve yüksek faiz artışı mesajları altın üzerinde baskı oluştururken diğer Fed başkanlarının bu açıklamayı destekler nitelikteki sözleri altını mart ayından bu yana en düşük seviyesine taşıdı. Yatırımcılar devam eden jepopolitik riskler nedeniyle elindeki varlıkları korumak için uzmanlar gelecek değerlendirmelere odaklandı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş Fed faiz kararı sonrası altın çakılacak beklentisinde olan yatırımcıyı şu sözlerle uyardı:

''Mayıs ayında küresel ve yurt içi piyasalarda hem döviz hem de emtia fiyatlarında ciddi bir kargaşa olacak. Mayıs ayında jeopolitik riskler ve belirsizlik artacak. Tuzak fiyatlama karşısında dikkatli olun. Ons altın 1.900 dolar ve gram altın 900TL altına zaman zaman sarkıyor. Bayram tatiline girmeden önce bu rakam aralıklarından kademeli alım yapabilirsiniz. Bu fiyatlardan alım yapan vatandaşların orta ve uzun vadeli süreçlerde zarar edeceğini düşünmüyorum.''

İslam Memiş’ten ezber bozan tavsiye! Ne altın ne dolar: En iyi yatırım gümüş Altında düşüş terendi devam ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten ezber bozan bir tavsiye geldi. ‘Ne dolar ne altın’ diyerek gümüş fiyatlarına dikkat çeken İslam Memiş, şuan için en iyi yatırımın gümüş olduğunu söyledi. Salgın hastalıkların dünya genelinde arttıkça gümüş fiyatlarının da artacağını belirten İslam Memiş, “Gördüğünüz her şeye inanmayın. Fiyatla işiniz olmasın miktarı arttırın.” tavsiyesinde bulundu

Altın son 3 haftanın dibinde! Düşüşler sürüyor: Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? 25 Nisan güncel altın fiyatları Fed’in kritik faiz kararı öncesi altın fiyatlarında düşüş sürüyor. Fed Başkanı Powell’ın enflasyonu dizginlemek için 50 baz puanlık faiz artışına işaret etmesi piyasaları hareketlendirdi. Yatırımcılar ise “Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Gram altın kaç TL? Altın ne kadar oldu?” sorularını araştırmaya başladı. Peki 25 Nisan 2022 altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç TL? Çeyrek ve tam altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları…