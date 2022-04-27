Türkiye Gazetesi

TCMB'nin konu ile ilgili duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 1211 sayılı Kanun’un Bankaya verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 TL banknotlar 27 Nisan 2022 tarihinden itibaren tedavüle verilecek.

İMZALAR KAVCIOĞLU VE DUMAN'A AİT

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III., IV. ve V. tertip 10 TL banknotlara kıyasla, VI. tertip 10 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Mustafa Duman’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V. tertipleriyle tamamen aynı.

I., II., III., IV., V. ve VI. tertip banknotlar birlikte Tedavül edecek.

Yeni 20 TL’lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Merkez Bankası yeni 20 TL’leri bugün tedavüle sokuyor. Yeni 20 TL’lik banknotlardaki sadece bir değişiklik var. Diğer özellikleriyle önceki banknotlarla aynı olan yeni 20 TL’lerde farklı olarak TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Başkan Yardımcısı Emrah Şener'in imzası yer alacak.

Yeni 100 liralar tedavüle çıkıyor Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu IV. Tertip 100 lira banknotların tedavüle çıkarılacağını duyurdu.

Yeni 100 ve 200 avroluk banknotlar tedavülde Avrupa Merkez Bankası, yeni teknolojik özellikler eklenen 100 ve 200 avroluk banknotların dolaşıma girdiğini duyurdu.