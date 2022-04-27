Türkiye Gazetesi

Rusya’dan gelen petrol açıklaması piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Moskova yönetiminden gelen son dakika açıklamasına göre Bulgaristan ve Polonya’ya gaz akışının durdurulacağı belirtildi. Bu açıklama ile bir süredir düşüş trendinde olan Brent petrol tekrar yükselişe geçti. Peki Brent petrol kaç dolar? Brent petrol yükseldi mi? İşte petrol fiyatlarında son durum…

İKİ ÜLKEYE GAZ AKIŞI DURDURDU

Rus enerji şirketi Gazprom, Polonya ve Bulgaristan’a doğalgaz akışının durduracağını açıkladı. Bu açıklama ile piyasalarda hareketlilik başladı. Düşüş trendinde olan Brent petrol tekrardan yükselişe geçti.

BRENT PETROL KAÇ DOLAR?

Rusya tarafından yapılan açıklama ile 100 doların altına kadar gerileyen Brent petrol yüzde 3,8 yükseliş göstererek 105 dolara kadar tırmandı. Bazı analistler ise Rusya'nın Avrupa'yı gaz akışıyla tehdit etmesi gibi nedenlerle petrol fiyatlarının 100 doların altına inemeyeceğini belirtti.

BRENT PETROL NEDİR?

Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.

Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.

Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

Petrol 100 dolara kadar geriledi! Benzin ve motorine indirim gelecek mi? Brent petrole Çin darbesi: 25 Nisan 2022 akaryakıt fiyatları Petrol fiyatlarındaki sert düşüş sürüyor. Çin’de vaka sayıların artmasıyla gündeme gelen kapanma ve Fed’in artan enflasyona karşı faiz artırım sinyali vermesi Brent petrolde sert düşüşler görüldü. Brent petrol yüzde 3 değer kaybederek 102 doların altına kadar indi. ABD ham petrolü ise 100 doların altına kadar geriledi. Petroldeki bu sert düşüşler ise akaryakıtta indirim beklentisi oluşturdu. Peki akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi? Benzin ve motorin ne kadar? Brent petrol kaç dolar? 1 litre benzin kaç TL? Motorine indirim gelecek mi? İşte 25 Nisan 2022 güncel akaryakıt fiyatları…

Brent petrolde sert düşüş! Akaryakıta indirim göründü: Brent petrol kaç dolar? 25 Nisan Pazartesi petrol fiyatları Brent petrol yeni haftaya düşüşle başladı. Geçen hafta 105 doların altına inen Brent petrol yeni haftanın ilk gününde de düşüşünü sürdürdü. Brent petrolün varil fiyatı şuan için 102 dolar seviyesine kadar inmiş durumda. ABD ham petrolü de düşüşe geçerek 100 doların altına kadar çekildi. Petroldeki bu sert düşüş ise akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu. Peki brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı ne kadar? Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 25 Nisan 2022 güncel petrol fiyatları…

Ukrayna ikinci kez Rus topraklarına saldırdı! Petrol boruları füzelerle vuruldu Rusya-Ukrayna savaşının 61. gününde tansiyon yükseldi. Gece saatlerinde Ukrayna ordusu Rusya’nın Rusya'nın Bryansk şehrine saldırdı. Saldırıda petrol boruları hedeflendiği belirtildi. Saldırı anları sosyal medya yansırken, Ukrayna ordusu 2’nci defa Rus topraklarına saldırmış oldu.