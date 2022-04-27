Türkiye Gazetesi

Dün 100 dolara kadar gerileyen Brent petrol, bu sabah itibariyle tekrardan yükselişe geçti. Rusya’nın Bulgaristan ve Polonya’ya doğalgaz akışını durdurması piyasalar şok etkisi oluşturdu. Brent petrol bu sabah itibari ile sert bir yükselişe geçerek 105 dolara kadar tırmandı. Bazı analistler ise alının bu kararla petrol fiyatlarının hiçbir zaman 100 doların altına inmeyeceğini belirtti. Araç sahipleri ise petroldeki artış ile “Benzin ve motorine zam gelecek mi? Brent petrol kaç dolar?” sorularını sormaya başladı. Peki benzin ve motorin fiyatlarında zam var mı? Akaryakıta indirim gelecek mi? 1 litre benzin kaç TL? LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları ne kadar? İşte 27 Nisan 2022 güncel akaryakıt fiyatları…

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELECEK Mİ?

Dün 100 dolara kadar gerileyen Brent petrol bugün Rusya tarafından yapılan açıklama ile 105 dolara kadar çıktı. Petroldeki bu artış ise vatandaşlarda zam beklentisi oluşturdu. 27 Nisan 2022 sabahında Brent petrol fiyatı 105 dolar seviyesinde yer alırken, akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişim yaşanmadı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Brent petroldeki yaşanan fiyat artışı ile araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte 27 Nisan Çarşamba günü güncel benzin ve motorin fiyatları;

İSTANBUL’DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.01 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATI

Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.

Rusya açıkladı petrol fiyatları fırladı! Brent petrol kaç dolar oldu? 27 Nisan petrol fiyatları Rusya’nın Bulgaristan ve Polonya’ya gaz akışını keseceğini açıklaması petrol fiyatlarının artmasına neden oldu. Bir süredir düşüş trendinde olan Brent petrol, Rusya’dan gelen açıklama ile yükselişe geçti. 102 dolara kadar düşen Brent petrol şuan 105 dolara kadar çıktı. Peki Brent petrol kaç dolar? 27 Nisan Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? İşte uluslararası piyasada petrol fiyatlarındaki son durum…

Petrol 100 dolara kadar geriledi! Benzin ve motorine indirim gelecek mi? Brent petrole Çin darbesi: 25 Nisan 2022 akaryakıt fiyatları Petrol fiyatlarındaki sert düşüş sürüyor. Çin’de vaka sayıların artmasıyla gündeme gelen kapanma ve Fed’in artan enflasyona karşı faiz artırım sinyali vermesi Brent petrolde sert düşüşler görüldü. Brent petrol yüzde 3 değer kaybederek 102 doların altına kadar indi. ABD ham petrolü ise 100 doların altına kadar geriledi. Petroldeki bu sert düşüşler ise akaryakıtta indirim beklentisi oluşturdu. Peki akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi? Benzin ve motorin ne kadar? Brent petrol kaç dolar? 1 litre benzin kaç TL? Motorine indirim gelecek mi? İşte 25 Nisan 2022 güncel akaryakıt fiyatları…

Brent petrolde sert düşüş! Akaryakıta indirim göründü: Brent petrol kaç dolar? 25 Nisan Pazartesi petrol fiyatları Brent petrol yeni haftaya düşüşle başladı. Geçen hafta 105 doların altına inen Brent petrol yeni haftanın ilk gününde de düşüşünü sürdürdü. Brent petrolün varil fiyatı şuan için 102 dolar seviyesine kadar inmiş durumda. ABD ham petrolü de düşüşe geçerek 100 doların altına kadar çekildi. Petroldeki bu sert düşüş ise akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu. Peki brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı ne kadar? Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 25 Nisan 2022 güncel petrol fiyatları…